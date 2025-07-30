O BE volta a candidatar o professor Jorge Humberto Nogueira à presidência da Câmara de Torres Vedras nas eleições autárquicas de 12 de outubro, anunciou esta terça-feira o partido.

Em comunicado, o BE indica que concorre à câmara e assembleia municipais sob o mote “Todos Contam”, apresentando-se como a “única” alternativa.

Segundo os bloquistas, há uma “preocupante viragem à direita do movimento de cidadãos Unidos e cansaço e desgaste demonstrado pelo atual executivo do Partido Socialista”, com “um rol de projetos anunciados e nunca concretizados”.

“Há uma notória falta de contacto com a realidade e com as exigências de um concelho em crescimento, onde urge olhar para os jovens, para as desigualdades sociais, para a qualidade de vida e o acesso aos serviços públicos e aos direitos”, defende a candidatura.

O Bloco de Esquerda promete concorrer com “políticas pensadas por quem vive, conhece e se bate desde sempre por Torres Vedras” e lutar contra a existência no concelho do distrito de Lisboa de “cidadãos de primeira e de segunda”.

“Todos os torrienses sem exceção têm direito a ter espaços gratuitos onde deixar os seus filhos enquanto estão a trabalhar, que todos devem ter acesso à saúde, sem ter que recorrer a serviços privados e que todos têm direito à habitação, podendo pagá-la a preços adequados aos seus vencimentos”, sustentam.

O cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda elege a educação como primeira prioridade e, perante uma “oferta insuficiente de creches gratuitas e universais” e também de jardins-de-infância no concelho, compromete-se a criar uma rede de creches municipais gratuitas e a aumentar as salas de ensino pré-escolar.

Na saúde, o candidato promete lutar pela construção do novo hospital do Oeste no Bombarral e apoiar a fixação de médicos de família para completar a rede de Unidades de Saúde Familiar no concelho.

Para a área da habitação, propõe um programa de habitação pública a custos controlados, lotes municipais para cooperativas, apoios reais ao arrendamento e aplicação de quotas de 25% de habitação acessível ou condicionada em novas construções.

“A autarquia deixou passar a oportunidade de aproveitar verbas do Plano de Recuperação e Resiliência para 200 habitações acessíveis”, criticam os bloquistas, salientando que o apoio ao pagamento da renda abrange 130 famílias, com apoios médios de 150 a 200 euros e “tetos de acesso abaixo dos preços de mercado”.

Jorge Humberto Nogueira tem 61 anos e é natural e residente em Torres Vedras, onde é professor de educação especial.

É ainda formador de professores, investigador e autor na área da inclusão, tem um mestrado em Educação Especial e Inclusão e uma pós-graduação em Avaliação em Educação.

Em Torres Vedras, já foram anunciadas as candidaturas à câmara da atual presidente Laura Rodrigues (PS), Sérgio Galvão (Unidos por Torres — PSD/CDS-PP/Volt), Rita Miguel (CDU, coligação PCP/PEV), Felicidade Vital (Chega) e Paulo Daniel Gomes (IL).

A Câmara Municipal conta com cinco eleitos do PS (presidente e quatro vereadores), dois do movimento independente “Unidos por Torres Vedras” e dois da coligação PSD/CDS-PP/PPM.