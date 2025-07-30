A Caixa Geral de Depósitos (CGD) obteve lucros de 893 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais quatro milhões do que em igual período do ano passado, anunciou o banco público.

A instituição indica em comunicado que esses lucros foram conseguidos pelo aumento volume de negócios em 9 mil milhões de euros para 169 mil milhões, já que a margem financeira teve uma queda de 10%. A margem financeira é a diferença entre os juros que paga e os juros que recebe nos créditos.

Os novos empréstimos à habitação cresceram 63%, alcançaram 2,6 mil milhões de euros no semestre, ultrapassando o valor do período homólogo em mais de mil milhões. António Valente, diretor financeiro da CGD, destacou em conferência de imprensa que “17 mil famílias contrataram crédito” nos primeiros seis meses do ano.

Em relação ao crédito à habitação com garantia do Estado foram registados 9200 pedidos de empréstimo, num total de cerca de 1,8 mil milhões de euros. A CGD registou 4.200 operações contratadas, num valor de 800 milhões de euros.

Durante a conferência de imprensa, o líder do banco público esclareceu que a Caixa já consumiu 46% da garantia estatal para o crédito jovem, um valor de 257 milhões de euros.

As comissões cobradas pelo banco aos clientes totalizaram 290 milhões de euros no semestre, um aumento de 0,4% em comparação com os 289 milhões de há um ano. Em conferência de imprensa, Paulo Macedo referiu a “manutenção do valor das comissões” devido à “vontade de dizer que não mexíamos no preçário pelo terceiro ano consecutivo”.

Também os depósitos e recursos dos clientes subiram 38% em relação a valores de 2019, antes da pandemia, totalizando 77.354 milhões de euros.

No segmento empresarial, a CGD registou uma subida de 7% no crédito às empresas, para valores de 21.881 milhões de euros, resultando numa quota de mercado de 17,6%. Paulo Macedo deu destaque à subida no crédito concedido a determinados setores de atividade, como a agricultura (subida de 11,1%) e à indústria (3,5%). O crédito às pequenas e médias empresas (PME) ascendeu a valores de 5.723 milhões de euros, mais 2% do que há um ano.

Já os custos de estrutura da Caixa cresceram para 556 milhões de euros, face aos 534 milhões revelados há um ano. Paulo Macedo detalhou que esta subida de 17% com gastos administrativos está ligada ao “forte incremento” dos investimentos feitos “em tecnologias de informação, cibersegurança e inteligência artificial”.

O diretor financeiro António Valente explicou também que o banco público fez uma reversão de provisões e imparidades, também devido à “melhoria do cenário macroeconómico”. O diretor financeiro explicou que, nos últimos anos, foram feitas imparidades para os riscos globais, nomeadamente a pandemia de Covid-19, depois a guerra da Ucrânia, iniciada em 2022, e mais tarde com a inflação.

“Quando o ciclo inverte, quando há redução das taxas de juro, a economia a crescer, uma situação de pleno emprego, as imparidades não se justificam”, disse António Valente. Assim, as contas da Caixa apresentam uma redução de 116 milhões de euros com provisões e imparidades para riscos. Deste valor, constam 29 milhões de euros no segmento “eliminação de riscos com garantias”. Também foram destacados os 37 milhões de euros” de créditos que “estavam dados como perdidos”, “fruto da atividade que os comerciais da Caixa têm feito na recuperação destes créditos”.

No primeiro trimestre de 2025, o banco público apresentou um lucro de 393 milhões de euros.

“Novo Banco vai estar mais assertivo. Mas isso não nos preocupa”, diz Paulo Macedo

Já em relação à concorrência no setor da banca, Paulo Macedo foi questionado sobre se a venda do Novo Banco pode alterar o equilíbrio de forças no setor nacional. O Novo Banco foi vendido aos franceses do BPCE por 6,4 mil milhões de euros em junho deste ano.

“Como o banco foi comprado, terá também uma nova dinâmica”, começou por dizer. “O Novo Banco vai estar mais assertivo. Mas isso não nos preocupa, preocupamo-nos mais connosco”, declarou. Disse ainda que vê a vinda dos franceses do BPCE como um “sinal positivo para a economia portuguesa”, devido à dimensão do investimento feito e por ser um “banco de solidez muito maior”.

Já sobre se a Caixa está interessada em aquisições, nomeadamente através da aquisição de carteiras de empréstimo às empresas (a CGD mostrou-se interessada nessa área do Novo Banco), Paulo Macedo deixa a porta aberta. “Não dissemos que não temos interesse em comprar nada. Estamos apostados em crescer organicamente na questão das empresas e em geral. Outras oportunidades? Logo veremos”, atira.

Ainda assim, destaca que o banco público quer prosseguir “com o crescimento orgânico, como sempre disse”. “Também é para isso que serve um conselho de administração novo, para ter mais ambição”, afirmou.

Paulo Macedo diz que há mobilidade no mercado e que “concorrência é cada vez maior”

Em resposta a uma questão sobre a vontade de a Autoridade da Concorrência avançar com uma consulta pública sobre a banca, nomeadamente em relação às remunerações de depósitos e a entraves na mudança de bancos, Paulo Macedo disse que “as autoridades fazem os inquéritos e auscultações que entendem”.

Afirmou que há mobilidade no mercado e que o banco vê “uma concorrência cada vez maior”. “Temos ofertas para todos os gostos, depósitos acima de 2% online, as fintech, o novo comprador do Novo Banco também quererá crescer em Portugal”, exemplificou. “Deverá haver inquéritos, serão tiradas conclusões, mas temos uma banca, como país desenvolvido, concorrencial.”

Mas a mobilidade entre bancos “é maior e mais visível na mobilidade do crédito à habitação”, que referiu ter sido uma arma dos clientes para enfrentarem a subida das taxas de juro.

Explicou que, no caso da Caixa, foi registado um saldo positivo de 77 milhões de euros devido à transferência de créditos à habitação. “Saíram 372 milhões de euros [da CGD] para outros bancos. Mas a Caixa recebeu cerca de 449 milhões de euros” resultantes da transferência de créditos à habitação de outros outros bancos para o banco público.

Contribuição adicional sobre a banca: “Espero que nem seja preciso pedir” devolução

Em junho, o Tribunal Constitucional declarou anticonstitucional a contribuição de solidariedade sobre o setor bancário, criada em 2020, devido à pandemia.

No acórdão, o Tribunal Constitucional considerou que a contribuição viola o “princípio da proibição do arbítrio, enquanto exigência de igualdade tributária” e o “princípio da capacidade contributiva”, previstos na Constituição. Ao Observador, em junho, a Associação Portuguesa de Bancos explicou que cabia aos bancos decidir pelo pedido de indemnização.

Questionado sobre se o banco público já avançou com um pedido de devolução da contribuição após esta decisão, Paulo Macedo disse que espera “que nem seja preciso pedir”. “Se há uma decisão do tribunal, portanto tem de haver um mecanismo por iniciativa do tribunal”, acrescentou. “Isso é igual para todos os bancos, portanto a Caixa não terá nenhum procedimento diferente de outros bancos.”