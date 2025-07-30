O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, anunciou, esta terça-feira, que a Infraestruturas de Portugal (IP) vai construir as variantes da Sequeira e dos Galegos, na cidade, e requalificar a estrada que liga a sede de distrito ao Sabugal.

O investimento previsto nas três obras é da ordem dos 35 milhões de euros e será financiado por fundos comunitários.

“A variante da Sequeira vai ter duas faixas de rodagem em cada sentido, ecovia e passeio, ligando a rotunda do Bairro do Pinheiro, na Via de Cintura Externa da Guarda [VICEG], ao Bairro de Nossa Senhora de Fátima, na Estação.

Já a variante dos Galegos começa mais acima, na rotunda do retail park, também na VICEG, para ligar até à zona do canil”, disse à agência Lusa Sérgio Costa.

O objetivo da construção das variantes é “melhorar a fluidez do trânsito e a segurança em toda aquela zona, designadamente os acessos ao Porto Seco da Guarda“, adiantou a autarquia numa nota enviada, entretanto, à agência Lusa.

O acordo celebrado com a IP prevê a supressão ao trânsito automóvel das três passagens de nível ainda existentes.

No caso da Estrada Nacional (EN) 233, entre a Guarda e o Sabugal, a requalificação irá “melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária, além de reforçar a fluidez do tráfego e reduzir a sinistralidade”.

A intervenção prevê a requalificação urbana nas travessias das localidades de Santana da Azinha, Adão e Pêga, no concelho da Guarda, e de Vale Mourisco, já no concelho do Sabugal, bem como a via de acesso àquela cidade raiana.

Segundo o comunicado da Câmara da Guarda, o acordo foi assinado, na manhã de terça-feira, em Lisboa, pelo presidente da IP e pelos autarcas da Guarda (Sérgio Costa) e do Sabugal (Vítor Proença), na presença do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo.