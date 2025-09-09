Podia ser em Lisboa, mas foi em Londres. Numa manhã igualmente marcada pela greve do Metropolitano, foi com um atraso de 45 minutos que esta terça-feira o príncipe Harry chegou ao seu destino, o Community Recording Studio (CRS), uma instituição de apoio à juventude com a qual desenvolveu uma estreita relação de trabalho, em Nottingham. Não que o filho mais novo de Carlos III se tenha decidido a aventurar no subterrâneo, ao segundo dia de visita ao Reino Unido. Desde que deixou de ser membro sénior da família real britânica, em 2020, o duque de Sussex perdeu privilégios associados às suas funções públicas oficiais, incluindo a escolta de batedores que em outros tempos abria caminho e encurtava distâncias nas deslocações. Com o trânsito especialmente intenso nesta manhã, não restou ao príncipe senão ficar retido num engarrafamento, admitiram os seus assessores aos meios britânicos.

À semelhança do dia anterior, foi num Range Rover preto que Harry chegou a este centro na zona de St Ann, sendo recebido por um grupo de boas vindas à chegada. No CRS, a expetativa é de que o príncipe anuncie um generoso donativo a título pessoal para os frequentadores abrangidos por este programa. “Harry, trouxe o sol consigo”, saudou um elemento do público, arrancando um sorriso ao duque de Sussex, que se reuniu com a diretora executiva da instituição, uma espaço aberto à música, cinema, fotografia e mentoria.

A toada descontraída e o bom humor têm sido marcas deste breve regresso a casa. Ao cair do dia desta segunda-feira, o príncipe manteve o registo antes e durante a cerimónia dos WellChild Awards 2025, enquanto privou com diferentes crianças com deficiências profundas e doenças graves. “O mundo trouxe-nos desafios complicados. Mas apesar disso a WellChild manteve-se firme na sua missão: providenciar às crianças e adolescentes medicação necessária para poderem, seguir os devidos cuidados de saúde, não num hospital, mas em casa, rodeados pela família, amigos e restante comunidade”, sublinhou o príncipe durante o evento realizado em Londres.

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Em interação com duas das crianças presentes, perguntou a um dos rapazes: “Ele dá contigo em maluco?”, para acrescentar logo de seguida: “sabes como é — irmãos”, brincou Harry, que encetou a relação com esta organização há 15 anos. “Tanta coisa mudou ao longo deste tempo — para mim, para vocês e para a WellChild”, frisou.

Com efeito, recuando 15 anos, a relação no seio dos Windsor era bem menos tensa, pelo menos entre os irmãos William e Harry (ainda sem o fator Meghan Markle pelo meio) e com uma convivência bem mais tranquila que a atual em relação ao agora monarca. Involuntários ou estudados ao milímetro, os despiques entre os príncipes de Gales e os Sussex parecem não arredar pé.

Esta segunda-feira, quando passaram três anos sobre a morte de Isabel II, apenas vinte minutos de distância separaram geograficamente os filhos de Carlos III — e no entanto, não há sequer sinal de que possam vir a reencontrar-se durante esta visita de quatro dias de Harry. Enquanto o duque se deslocou à capela de São Jorge no Castelo de Windsor para depositar flores junto ao túmulo da avó, numa escala privada e sem direito a fotos, Kate e William atualizaram o guião previsto para essa manhã. Era suposto que o príncipe herdeiro surgisse a solo durante a visita a uma filial do Women’s Institute, em Sunningdale, mas nada como uma inesperada aparição da princesa para eclipsar o que se desenrolava a curta distância.

Menos provável ainda, deverá ser um (re)encontro entre pai e filho, apesar da persistente expectativa de reconciliação. Carlos III mantém-se em Balmoral, cumprindo a habitual temporada em terras escocesas, e Harry terá esta quarta e quinta-feiras um conjunto de receções particulares e encontro com outras organizações a que o príncipe está associado, como a fundação Invictus, o Diana Award, ou a Scotty’s Little Soldiers, que apoia crianças órfãs.