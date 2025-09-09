A CDU de Loures exige “transparência e clarificação” sobre a adjudicação de contratos públicos, num valor total de 400 mil euros, à empresa de um vereador municipal do PSD na Amadora. Num comunicado enviado à imprensa, a CDU explica que estão em causa sete contratos públicos, celebrados no intervalo de 12 meses, entre a empresa unipessoal do vereador Martinho Caetano e várias entidades públicas do município de Loures. Em resposta ao Observador, o social-democrata diz que o comunicado da CDU é resultado de uma “guerra política” com o PS, em Loures, que o “está a atingir profissionalmente”.

“Foram adjudicados, pela Câmara Municipal de Loures, GesLoures e Louresparque, e pelas Juntas de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas e de Sacavém e Prior Velho, diversos contratos à empresa We.Advise Assessores e Consultores, Unipessoal, Lda., totalizando 403.590€ a que acresce o IVA. Essas adjudicações ocorreram todas por consulta prévia, onde a entidade adjudicante convida três empresas a apresentar propostas, escolhendo depois o preço mais baixo“, explica a CDU, em comunicado. De acordo com informação disponível no portal Base, o primeiro destes contratos foi celebrado em agosto de 2024 e o mais recente em julho deste ano.

A CDU, que perdeu a liderança da Câmara de Loures em 2021, informa ainda que “solicitou informação sobre o caderno de encargos, as empresas convidadas, as propostas apresentadas por cada uma das empresas e a consequente decisão do júri nesses concursos” à autarquia liderada por Ricardo Leão, às duas freguesias do município e duas empresas municipais que celebraram contratos com a We.advise.

Na maioria dos contratos em causa, os serviços adquiridos à empresa do vereador Martinho Caetano, cuja profissão é contabilista, são de assessoria contabilística, financeira e em processos de contratação pública. Com a Câmara de Loures, a We.advise assinou um contrato para a revisão do regulamento de taxas municipais (73.500 euros) e outro para a elaboração de um estudo técnico para o projeto de criação de um parque de estacionamento no município (73.950 euros). A empresa apenas tem outro contrato público publicado no portal Base, que data de 2016 e foi celebrado com uma escola do município da Amadora.

Os membros da CDU de Loures pedem ainda esclarecimentos técnicos adicionais sobre “o facto de a empresa LouresParque ter posto fim a dois contratos que detinha com a empresa Fat Number, com um valor mensal de cerca de 2.170€, um ano antes do seu termo, para poder adjudicar à empresa We.Advise um serviço de consultadoria que prevê um pagamento mensal de mais de 6.172€, ou seja, quase três vezes mais”.

Por fim, afirmam que não está em causa “qualquer questão em relação à empresa e às funções que o seu detentor desempenha enquanto eleito num órgão autárquico”, mas dizem que “a situação verificada requer uma total transparência e clarificação” e acrescentam que estão ainda a aguardar resposta aos requerimentos feitos.

Vereador do PSD nega contactos com políticos de Loures

O vereador Martinho Caetanho explica, em resposta ao Observador, que os contactos foram feitos “através da inscrição na base de dados de fornecedores e prestadores de serviços do município de Loures, dada a proximidade geográfica [à Amadora], tendo em vista a expansão da área de negócios de assessoria e consultadoria de gestão da We.advise”. Martinho Caetanho clarifica também que os contratos que a We.advise celebrou com entidades públicas sediadas no concelho de Loures são “de cariz e tutela diferente umas das outras (Município, Freguesias e Empresas Municipais)”.

O social-democrata diz ainda que “todos os contactos realizados com o município de Loures são da minha esfera estritamente profissional e no âmbito dos serviços, não envolvendo os respetivos decisores políticos e em nada se relacionando com o meu cargo de Vereador da Câmara Municipal da Amadora (sem pelouros, sem tempo atribuído e sem remuneração permanente)” — cargo para o qual foi eleito pelo PSD, em 2017.

“Este assunto é puramente profissional e nunca falei ou reuni com o presidente da Câmara de Loures”, diz Martinho Caetano em reação ao comunicado da CDU. Isto porque neste alega-se que o sócio da We-advise era vereador na Amadora no mandato 2013-2017, durante o qual Ricardo Leão foi adjunto do gabinete de apoio à presidente dessa Câmara, Carla Tavares. Na verdade, Caetano apenas seria eleito para o mandato seguinte, quando Leão já não trabalhava naquela autarquia.

De acordo com dados consultados pelo Observador, o volume de negócios da empresa unipessoal em causa triplicou em 2024, atingindo um valor de faturação de 105 mil euros. Em resposta ao Observador, o vereador social-democrata diz que o incremento verificado “se deve principalmente à aposta na expansão da atividade de prestação de serviços especializados a entidades públicas”, mas não exclui que sejam celebrados novos contratos com outras entidades públicas ou privadas.

Loures tem base dados de fornecedores “tal como as grandes empresas”

Da mesma forma que Martinho Caetanho, a Câmara Municipal de Loures explica que os vários contratos com a mesma empresa se explicam pela “base de dados de fornecedores” que o município dispõe, “tal como as grandes empresas internacionais e portuguesas, e o Estado português”. Nesta plataforma as empresas são “classificados de acordo com o seu código de atividade, avaliando os seus requisitos legais, de reputação e qualidade de serviço”.

“Quando se verifica a necessidade de contratação de serviços, é consultada essa base de dados e são ativados os procedimentos legais previstos na contratação pública, e funcionam os princípios da economia, da concorrência, entre outros”, acrescentam. A Câmara de Loures rejeita, porém, reagir em nome das duas freguesias e duas empresas municipais que também celebraram contratos com a We-advise. “Preservamos e respeitamos o princípio da autonomia administrativa”, dizem.