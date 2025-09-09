O presumível autor de dois incêndios florestais no concelho de Seia, ocorridos no sábado, ficou em prisão preventiva.

O suspeito de 49 anos foi ouvido em primeiro interrogatório judicial durante a tarde de segunda-feira, no Tribunal de Seia, tendo o juiz decretado a sua prisão preventiva, confirmou à agência Lusa fonte do Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária (PJ).

Os fogos deflagraram na localidade de Sandomil, no concelho de Seia, no distrito da Guarda, e terão sido ateados “com recurso a chama direta, em contexto de uma alegada contenda entre o suspeito e um vizinho, um perto de uma casa de habitação e o outro em formações vegetais espontâneas, em local favorável à sua propagação”, disse na altura a PJ.

O homem tinha sido retido, no sábado, 6 de setembro, pela GNR no Posto Territorial de Seia, onde ficou a aguardar que os inspetores da Judiciária concretizassem a detenção por se poder tratar de crime doloso de incêndio florestal.

O alerta foi dado pelo vizinho através do número de emergência 112 e a GNR de Seia deslocou para o local patrulhas com militares do posto que efetuaram o levantamento inicial do evento, identificando testemunhas que apontaram o homem como o presumível autor, adiantou a PJ.

Os militares da GNR encontraram o homem de 49 anos “com queimaduras e ferimentos ligeiros” e, após a sua identificação, foi conduzido para o Posto Territorial da GNR em Seia.

O incêndio em Sandomil começou no sábado de manhã e só foi dominado na madrugada de domingo, com a ajuda da chuva, disse então à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O combate às chamas chegou a mobilizar 600 operacionais e 12 meios aéreos.

O presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, referiu que o incêndio percorreu várias localidades e zonas industriais e destruiu “uma casa devoluta, que já não estava em condições de habitabilidade”, e alguns anexos agrícolas.

Este é o quinto alegado incendiário detido pela Polícia Judiciária no distrito da Guarda desde meados de agosto.