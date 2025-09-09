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Mariana Mortágua considera que o ataque à flotilha humanitária e o ataque de Israel ao Qatar desta terça-feira foram “uma estratégia de intimidação” de Netanyahu para “desviar atenções” do que está a acontecer na Faixa de Gaza.

“Enquanto este barco era atacado por um drone, Israel fazia um ultimato para expulsar um milhão de pessoas de Gaza, ameaçando bombardear a cidade e obrigando a uma deslocação ilegal. Nós acreditamos que esta é não só uma estratégia de intimidação, mas também para desviar as atenções do que se está a passar em Gaza”, disse a coordenadora do Bloco de Esquerda em entrevista à RTP2.

Para os ativistas que participam na missão humanitária, “esta é também a forma como podemos interpretar os recentes ataques de Israel no Qatar, que vêm desviar as atenções quer da flotilha quer do que se está a passar em Gaza”, reiterou Mortágua.

A dirigente dos bloquistas criticou também a Comissão Europeia pelo facto de ter desencorajado iniciativas como as flotilhas humanitárias. “Não compreendo como é que ajuda humanitária pode escalar esta situação”, disse, acrescentando que a equipa da flotilha está a fazer “aquilo que os governos deveriam estar a fazer”.

“Se a Comissão Europeia diz que há um risco nesta missão, quer dizer que Israel é um risco. E se Israel é um risco, está a fazê-lo contra a lei internacional. Nós temos todo o direito moral, legal de entregar ajuda humanitária a Gaza. Esta missão é pacifica“, garantiu.

Mariana Mortágua, que segue a bordo da flotilha humanitária com destino a Gaza, instou ainda o Governo português a tomar uma posição: “Têm de escolher se estão ao lado de um Estado genocida ou ao lado dos direitos humanos e da lei internacional”.

“Nada nos fará desistir. Não cedemos a estratégias de intimidação”, reiterou a dirigente do Bloco de Esquerda.

Na madrugada desta terça-feira, o navio de bandeira portuguesa integrado na Flotilha Global Sumud foi atacado com um drone na Tunísia. No entanto, sofreu apenas danos “superficiais” e “pode viajar” para Gaza esta quarta-feira, segundo os porta-vozes tunisinos da flotilha.

Também esta terça-feira, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) lançaram uma operação na capital do Qatar, Doha, com o objetivo de atingir uma delegação do Hamas que se encontrava no país para negociações sobre o conflito na Faixa de Gaza. A “Operação Cimeira de Fogo” — assim apelidada por Israel — provocou pelo menos seis mortos.