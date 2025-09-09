O edifício do Centro de Ambulatório e Radioterapia (CAR) de Viseu, uma obra há muito reclamada e várias vezes prometida, deverá começar a ser construído em outubro, anunciou esta terça-feira a Unidade Local de Saúde.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões (ULSVDL) disse já ter assinado o contrato para a construção do edifício do CAR, que custará cerca de 16 milhões de euros (mais IVA) e conta com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Trata-se de um investimento que vai ao encontro das solicitações da população da sua área de influência que culmina com o avanço da obra a iniciar, previsivelmente, no próximo mês de outubro”, referiu.

Segundo a ULSVDL, o objetivo é “criar uma Unidade de Radioterapia e dotar os Hospitais de Dia de meios físicos e tecnológicos de elevada qualidade, adequados à prestação de cuidados de saúde na área da patologia oncológica”.

“A instalação desta unidade vai garantir maior equidade e proximidade no acesso aos cuidados para cerca de meio milhão de utentes da área de referência, com possibilidade de abranger toda a Beira Interior, dada a liberdade de opção de local de acompanhamento”, explicou.

Para a ULSVDL, esta nova estrutura é “uma mais-valia para os doentes e cuidadores, que vai para além do acesso direto aos cuidados de saúde, por contribuir para a redução do tempo e do desconforto na deslocação, bem como das despesas inerentes”.

No seu entender, “este projeto assume uma relevância estratégica, uma vez que assegura a diferenciação da unidade e ao mesmo tempo supre algumas lacunas em termos de prestação de serviços”.

Em março, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou a aprovação de um investimento de 30 milhões de euros para o hospital de Viseu, destinado a uma central técnica e ao centro de radioterapia, “reclamações que eram antigas”, e mais sete milhões de euros para a aquisição de equipamentos.

O centro de radioterapia é uma promessa política antiga que passou por várias fases, desde projetos aprovados e, depois, respetivas alterações, e concursos lançados que ficaram desertos.

A obra em causa tem sido alvo de confronto político, com especial foco entre os partidos com assento na Assembleia Municipal de Viseu, inclusive por já ter atravessado governos de diferentes partidos sem nunca ter sido iniciado.

Desde 2017, existe nos terrenos junto ao hospital de Viseu uma placa que assinala o arranque do projeto de um centro de radioterapia.