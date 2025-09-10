Um dos concertos do músico Tim, a voz dos Xutos & Pontapés, marcado para este mês no Teatro São Luiz, em Lisboa, foi antecipado do dia 20 para o dia 19, por motivos de agenda, foi esta quarta-feira anunciado.

De acordo com o agenciamento do músico, num comunicado esta quarta-feira divulgado, os bilhetes para dia 20 de setembro são válidos para a nova data (19 de setembro), “sem necessidade de troca“.

Quem pretender reembolso dos bilhetes, pode pedi-lo até domingo (14 de setembro), no local de compra, refere a AMG Music.

Tim vai celebrar 50 anos de palcos com dois concertos no Teatro São Luiz.

“Vai ser um encontro dos muitos projetos onde participo ou participei, com convidados com os quais, de uma forma ou de outra, trabalhei. Mesmo assim sei que não vamos ter tempo para todos… Mas garantidamente vamos ter a Teresa Salgueiro, o Pedro Jóia, o Jorge Palma, o Rui Veloso, a Resistência, os Tais Quais e, claro, os Xutos & Pontapés!”, refere o músico, citado num comunicado divulgado pelo seu agenciamento em julho.

O primeiro espetáculo, no dia 19 de setembro às 20h, será com Teresa Salgueiro, Pedro Jóia e os Xutos & Pontapés, e o segundo, no dia 21 às 17h30, com os Resistência e os Tais Quais, outras bandas de que faz parte, Gabriel Gomes e Serafim.

Tim começou a participar em concertos desde agosto de 1975.

Quatro anos depois, em 13 de janeiro de 1979, subia pela primeira vez a palco com os Xutos & Pontapés, no salão de baile dos Alunos de Apolo, em Lisboa, numa noite em que a banda tocou quatro músicas em pouco mais de cinco minutos.

Na altura, o grupo, que chegou a chamar-se Delirium Tremens e depois Beijinhos e Parabéns, integrava os jovens Zé Pedro, Kalú, Tim e Zé Leonel, influenciados pelo punk-rock que entrava em força na cena musical estrangeira.

Ao longo dos primeiros anos da década de 1980, em diferentes momentos, Zé Leonel abandonou o grupo, e entraram João Cabeleira e Gui.

Quarenta e seis anos depois do primeiro concerto, o grupo persiste na música portuguesa com mais de uma dezena de álbuns e muitas canções que servem de âncora para um clã do rock com milhares de fãs de várias gerações.

Mesmo depois da morte do guitarrista Zé Pedro, em 2017, a banda manteve-se ativa, em palco e em estúdio, com Tim (vocalista e baixista), João Cabeleira (guitarrista), Gui (saxofonista) e Kalú (baterista).

Na década de 1990, Tim fez parte dos Resistência e dos Rio Grande, e editou o primeiro álbum a solo, “Olhos meus”.

Seguiram-se “Um e o outro”, em 2006, “Braço de Prata”, em 2008, e “Companheiros de aventura”, em 2010.

Tim faz também parte dos projetos Cabeças no Ar, Tais Quais e SVT, além de ter colaborações com vários artistas.

Em junho do ano passado foi editado o livro “Milhares de palavras”, que reúne sobretudo letras que Tim escreveu para os Xutos & Pontapés, mas inclui também palavras que cantou em nome próprio, e quatro temas escritos para outros: Tais Quais, Teresa Salgueiro, Quinta do Bill e Carlos Moisés.