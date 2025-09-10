Este artigo é da responsabilidade da XTB

O Forex, ou mercado cambial, é o maior mercado financeiro do mundo, em que se compram e vendem moedas como o euro, o dólar ou a libra esterlina.

Aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, o Forex permite especular sobre a valorização ou desvalorização de pares de moedas, constituindo um espaço dinâmico, técnico e altamente líquido.

Para quem negoceia em plataformas especializadas no Forex, conseguir antecipar movimentos de preços é meio caminho andado para tomar decisões mais informadas e consistentes.

Uma das abordagens mais eficazes para identificar tendências e possíveis pontos de viragem é a teoria das ondas de Elliott, que analisa padrões repetitivos no comportamento dos preços.

Neste artigo da XTB, referência no investimento em CFDs e na formação de investidores, explicamos em que consiste esta teoria, como aplicá-la no mercado cambial e de que forma pode combiná-la com outros indicadores técnicos para melhorar os seus resultados a partir da nossa plataforma exclusivamente dedicada ao tema, Forex na XTB.

O que é a teoria das ondas de Elliott e como se aplica no Forex?

A teoria das ondas de Elliott assenta na ideia de que os mercados financeiros seguem padrões de comportamento que se repetem ao longo do tempo. Estes padrões são compostos por ciclos de cinco ondas impulsivas, que acompanham a tendência dominante, e três ondas corretivas, que se movem no sentido inverso.

Ralph Nelson Elliott (1871-1948), a mente por detrás desta teoria, acreditava que os preços são influenciados pela psicologia coletiva, ou seja, pelo comportamento dos investidores em massa.

No contexto do Forex, esta teoria é utilizada para identificar pontos de entrada e de saída com base na estrutura dos gráficos dos principais pares de moedas, como EUR/USD (euro/dólar americano) ou GBP/USD (libra esterlina/dólar americano).

Além do mais, a natureza fractal das ondas (isto é, o facto de se repetirem em diferentes escalas de tempo) permite que a teoria seja aplicada tanto em estratégias de curto prazo (intradiárias), como em investimentos de médio e longo prazo.

Como identificar as cinco ondas impulsivas e as três ondas corretivas no gráfico de Forex

Dominar a contagem das ondas é fundamental para aplicar esta teoria. Eis como reconhecer os dois tipos principais de movimento:

As 5 ondas impulsivas (movimento a favor da tendência)

Onda 1: marca o início de uma nova tendência. Normalmente, é discreta, pouco evidente e de baixo volume;

marca o início de uma nova tendência. Normalmente, é discreta, pouco evidente e de baixo volume; Onda 2: uma correção que nunca ultrapassa o início da onda 1. Costuma retrair entre 38,2% e 61,8% da onda 1;

uma correção que nunca ultrapassa o início da onda 1. Costuma retrair entre 38,2% e 61,8% da onda 1; Onda 3: geralmente a mais forte e a mais longa. Nunca é a mais curta entre as ondas 1, 3 e 5;

geralmente a mais forte e a mais longa. Nunca é a mais curta entre as ondas 1, 3 e 5; Onda 4: uma nova correção, mais lateral e menos profunda, que não trespassa a área da onda 1;

uma nova correção, mais lateral e menos profunda, que não trespassa a área da onda 1; Onda 5: o último impulso da tendência, muitas vezes acompanhado de divergência nos indicadores (como RSI ou MACD).

As 3 ondas corretivas (movimento contra a tendência)

Onda A: dá início à correção, embora se acredite, nesta fase, que a tendência principal irá continuar;

dá início à correção, embora se acredite, nesta fase, que a tendência principal irá continuar; Onda B: um breve retorno ao movimento anterior (muitas vezes confundido com a retoma da tendência);

um breve retorno ao movimento anterior (muitas vezes confundido com a retoma da tendência); Onda C: um movimento claro e mais forte de correção, que fecha o ciclo.

Para quem lida com o Forex na XTB, a identificação correta destas ondas pode ajudar a posicionar ordens de entrada e de saída em momentos de maior probabilidade técnica.

Estratégias para combinar a teoria de Elliott com outros indicadores técnicos para maximizar lucros

Embora a teoria seja poderosa por si só, o seu valor aumenta significativamente quando combinada com ferramentas de análise técnica:

Sequência de Fibonacci

As retrações da Sequência de Fibonacci (38,2%, 50% e 61,8%), também conhecida por “Proporção Áurea” ou “Número Dourado”, são bastante eficazes para confirmar zonas de fim de correção nas ondas 2 e 4.

As projeções (como 1,618 ou 2,618) ajudam a prever o alcance provável das ondas 3 e 5.

RSI e MACD

RSI (Índice de Força Relativa): divergências entre o RSI e o preço na onda 5 (ou na C) podem indicar sinais de esgotamento e uma possível reversão;

MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis): os cruzamentos de linha ajudam a confirmar entradas numa nova tendência, especialmente no início da onda 3.

Médias móveis e volume

As médias móveis servem para definir a direção geral da tendência e filtrar sinais falsos;

O volume costuma aumentar nas ondas mais fortes (em especial, na onda 3), reforçando a sua validade.

A plataforma de Forex da XTB, xStation 5, disponibiliza estas ferramentas de forma intuitiva, com gráficos interativos, calculadora de trading, alertas configuráveis e calendário económico em tempo real, proporcionando uma análise mais precisa e fundamentada.

Como utilizar a teoria de Elliott para prever reversões de tendência e identificar entradas e saídas

A grande força da teoria das ondas de Elliott é a sua capacidade de antecipar mudanças de tendência com base em padrões técnicos.

Sinais de reversão

Quando a onda 5 se aproxima do fim e surgem divergências em indicadores como o RSI (ou um declínio de volume), tal pode indicar o início de uma correção ABC.

Nessa altura, o investidor pode encerrar posições ou preparar-se para uma entrada no sentido oposto.

Estratégias práticas de entrada e de saída

Entrada: depois de concluídas as ondas 2 ou 4, com confirmação de retração e sinal em indicadores técnicos;

depois de concluídas as ondas 2 ou 4, com confirmação de retração e sinal em indicadores técnicos; Stop-loss: colocado abaixo das ondas 1 ou 2, consoante o ponto de entrada;

colocado abaixo das ondas 1 ou 2, consoante o ponto de entrada; Take-profit: baseado nas projeções de Fibonacci ou no final esperado das ondas 5 ou C.

Exemplo prático

Num gráfico de 4 horas do par EUR/USD, é possível identificar uma onda 1 ascendente.

Depois de uma retração de cerca de 50% (onda 2), o RSI sinaliza uma sobrevenda. Esta combinação pode servir de ponto de entrada.

Se a onda 3 se desenvolver com volume crescente e a onda 5 apresentar divergência, o investidor pode encerrar a posição ou reduzir a exposição, antecipando a correção.

Considerações finais

A teoria das ondas de Elliott continua a ser uma das formas mais eficazes de interpretar o comportamento dos preços nos mercados financeiros. Quando usada corretamente e combinada com ferramentas e indicadores técnicos como Fibonacci, RSI, MACD e médias móveis, pode ajudar a melhorar substancialmente os resultados de quem investe em Forex na XTB.

A plataforma xStation 5 permite aplicar esta estratégia de forma eficiente, com acesso a gráficos avançados, calendário económico e outras funcionalidades técnicas.

Mais ainda, a XTB disponibiliza apoio ao cliente em Português, formação regular e condições competitivas, incluindo spreads baixos e negociação com alavancagem (que deve ser usada com cautela).

Experimente estas estratégias sem risco com uma conta demo gratuita da XTB e descubra como aplicar a teoria de Elliott na prática.

Investir envolve risco. Invista com responsabilidade.

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