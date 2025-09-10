O historiador Pedro Ramos Pinto, autor do livro “A cidade e a revolução”, considera que a democracia nascida com o 25 de Abril de 1974 se tem mantido “sempre bastante distante e desconfiada da participação das pessoas”.

“Não estou a falar só de governos e parlamentos, até ao nível das câmaras, das instituições, [são] muito fechadas, não têm conseguido, salvo raras e honrosas exceções, abrir e criar espaços de diálogo constante e participação com a população”, constatou, em conversa com a Lusa, o autor da obra A cidade e a revolução. Lutas urbanas em Lisboa 1974-1975 (da editora Tinta da China), já nas livrarias.

Professor de História Contemporânea na Universidade de Cambridge, Pedro Ramos Pinto tem trabalhado na última década sobre desigualdades e lutas sociais, notando “um certo distanciamento, um certo elitismo” de quem liderou o regime democrático do último meio século.

Esse fosso criou “uma desconfiança muito grande sobre o sistema político e o sistema do Estado”, que acabou por degenerar na “crise da democracia que vemos hoje”, situa, apontando igualmente outros fatores, como as “desigualdades gritantes” e “uma sensação de impotência sobre o futuro”.

Neste cenário, o historiador sugere “abertura em relação ao que as pessoas querem, quais são as frustrações, quais são as esperanças” e que se saia “do que disse hoje o líder partidário x contra o líder partidário [y]” ou “o que comeu hoje o primeiro-ministro ao pequeno-almoço”.

“Se conseguíssemos sair desse jogo e começássemos a olhar a sério para o que as pessoas estão a tentar fazer no dia-a-dia, como é que as pessoas estão a tentar viver as suas vidas e quais são as suas esperanças, acho que isso era melhorar a nossa democracia”, defende.

Para isso, há que, por exemplo, diminuir os “enormes obstáculos” à participação cidadã, nomeadamente o investimento exigido a quem queira, de forma extrapartidária, candidatar-se a eleições.

Frisando que não é “antipartidário”, Ramos Pinto observa que “os partidos, em geral, e isso é um problema por toda a Europa, se têm fechado cada vez mais” e são hoje “muito centralizados”, com “cada vez menos membros ativos” e representando os interesses de “cada vez mais pequenos grupos”.

O porta a porta — que é algo bastante comum no Reino Unido, onde vive há anos — “não é só uma questão de tentar ganhar o voto naquele dia, mas também de manter uma relação de proximidade com as pessoas”.

A esfera política portuguesa “perdeu muito isso”, compara, notando que o Chega tem apostado na implantação local, especialmente fora das grandes cidades.

Ora, contrariar a proliferação do discurso populista e de extrema-direita passa por “conhecer as pessoas” e “criar confiança ao nível local”.

A questão da habitação assume relevância neste contexto, assinala, recordando que “há frustrações que depois são canalizadas e manipuladas para atacar a imigração”, que decorrem de um “sentir[-se] escorraçado do próprio sítio, vendo quem está a chegar (…), quando, na verdade, é uma questão do preço das casas, da especulação imobiliária, do facto de a nossa gestão da cidade e da habitação ter tido tantos problemas”.

O livro de que é autor, que integra a coleção “O 25 de Abril visto de fora”, da Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril, resulta de um estudo sobre os movimentos sociais urbanos durante o período revolucionário.

Focando-se sobre a participação em Lisboa, o historiador escolheu a habitação para analisar como as pessoas puseram “as mãos à obra para reivindicar direitos”.

“A política é a comunidade, o bairro, a cidadania quotidiana”, elenca, dando como exemplo, durante o período revolucionário, as cooperativas do programa estatal de construção habitacional SAAL, conhecido de todos, quando o movimento de organização, de comissões de moradores e assembleias locais, “foi uma coisa muito maior”, de que o maior legado foi as pessoas terem-se juntado nos seus bairros, intervindo sobre eles.

Assumindo “uma certa frustração” por “grande parte” dos trabalhos sobre a revolução portuguesa ser “uma história de elites”, da esquerda à direita, “muito focada num grupo restrito de pessoas”, Ramos Pinto quis debruçar-se sobre “um momento extraordinário de participação popular” e tentar perceber como foi possível.

“Num país em que muitas vezes falamos de uma apatia histórica, de um ativismo tradicional, como é que, de repente, as pessoas estão na rua, estão a discutir, estão a fazer, estão a construir o futuro, bem ou mal?”, questionou-se, recordando: “O dia 25 de Abril foi uma oportunidade, mas só temos a revolução porque há todo um crescendo de contestação, mobilização, organização, no momento em que os capitães conseguem derrubar o regime”.

Atualmente, reconhece, “há uma compartimentalização da memória do período revolucionário”, reduzindo-a a “ativistas de esquerda radical”, quando “a participação foi transversal à sociedade portuguesa e veio da direita, da esquerda, do centro, de pessoas que não se viam politicamente num grupo ou noutro, mas que participaram da maneira que queriam e da maneira que sabiam e da maneira que puderam em todo o processo”.

Ramos Pinto diz que a história dos movimentos sociais em Portugal desde 1974 mostra um aumento da mobilização “cada vez mais desligada ou pelo menos autónoma e independente de partidos”, sobretudo no período já do século XXI, apontando os exemplos dos movimentos Geração à Rasca e, atualmente, do direito à habitação.

“Quando as pessoas têm oportunidade e (…) lhes é dado espaço para falarem, as pessoas (…) têm um instinto bastante participativo e democrático”, confia.

Com recurso às redes sociais e a intervenções pequenas, mas de visibilidade, os movimentos pela habitação “têm sido muito eficazes a pôr o assunto na agenda do dia”, considera.

“Há uma nova crise habitacional”, ainda que com “contornos diferentes” da que se viveu nos anos 1960-70, período sobre o qual o seu livro se debruça: no momento atual, “os bairros de lata” na periferia de Lisboa “continuam a existir e tornaram-se mais visíveis”, mas agora a habitação também passou a “estar fora do alcance de grande parte da classe média”.