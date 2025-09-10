O livro de colagens e mensagens de parabéns oferecido a Jeffrey Epstein pelo seu 50.º aniversário continua a fazer correr tinta sobre a sua relação com o Presidente norte-americano. Depois de já ter sido noticiada uma carta alegadamente enviada por Donald Trump ao magnata condenado por crimes de abuso sexual de menores, foi agora divulgada uma nova fotografia que mostra Epstein e um frequentador do resort de Mar-a-Lago a segurar um cheque gigante sobre a suposta venda de uma mulher a Trump por 22.500 dólares (cerca de 19.200 euros).

A fotografia está no livro de 238 páginas revelado pela Comissão de Supervisão do Partido Democrata no Congresso norte-americano, após os democratas terem exigido a sua divulgação pelo Departamento de Justiça. Mostra Epstein e Joel Pashcow — frequentador “de longa data” do resort na Flórida de Trump — junto de um homem que até agora não foi identificado e uma mulher cujo rosto foi ocultado.

“Brincam sobre a venda de uma ‘mulher depreciada’ a Donald Trump por 22.500 dólares”, refere uma publicação nas redes sociais do comité. No lugar da assinatura pode ler-se “DJ Trump”. A imprensa internacional nota, no entanto, que não se assemelha à forma como Trump assinava à época.

NEW PAGE FROM EPSTEIN’S BIRTHDAY BOOK: Epstein and a longtime Mar-a-Lago member joking about selling a "fully depreciated" woman to Donald Trump for $22,500. pic.twitter.com/iEMNSRX7X8 — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

A fotografia está numa entrada alegadamente feita por Pashcow no livro de aniversário de 2003, noticiaram os meios de comunicação norte-americanos. Por baixo da imagem há uma nota, escrita a mão, em que se destaca que Epstein demonstrou “talentos precoces com dinheiro + mulheres” e vendeu uma mulher “totalmente depreciada” a Donald Trump.

O nome da mulher foi ocultado para proteger a sua identidade, mas segundo o New York Times trata-se de uma socialite europeia, na altura nos seus 20 anos. A jovem na imagem chegou a ter uma relação breve com Epstein e Trump, refere ainda o jornal norte-americano, uma informação inicialmente avançada pelo Wall Street Journal.

Um advogado da mulher confirmou ao NYT que esta conheceu Epstein num “contexto profissional” quando era estudante, indicando que cortou relações com ele em 1997. Garantiu ainda que esta não sabia nada sobre a carta ou seu “conteúdo depreciativo”.