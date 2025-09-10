Laurent da Bélgica, irmão do Rei Philippe dos Belgas, assumiu ter um filho secreto de 25 anos, fruto do relacionamento com a atriz Wendy Van Wanten. A revelação surge cinco anos depois da princesa Delphine ver a sua paternidade reconhecida pelo rei emérito Alberto II, na sequência de uma batalha judicial. Entretanto, neste caso, não foi preciso ir a tribunal.

“Com esta mensagem, reconheço que sou o pai biológico de Clément Vandenkerckhove. Temos conversado aberta e honestamente sobre isso ao longo dos últimos anos. Este anúncio se baseia na compreensão e no respeito pelas partes envolvidas. É o resultado de uma consulta mútua. Peço que recebam esta informação com a cautela exigida pela natureza deste assunto tão íntimo. Não farei mais nenhuma declaração nem darei mais nenhuma explicação”, diz o comunicado emitido pelo príncipe.

Os rumores já existem há mais de duas décadas. Laurent envolveu-se no final de 1990 num relacionamento amoroso com Wendy Van Wanten, famosa pelas participações em reality shows e programas de televisão. Apesar de nunca confirmarem o romance, os dois foram fotografados juntos em vários eventos públicos, incluindo o casamento do príncipe Eduardo e Sophie em 1999. No mesmo ano em que Clément nasceu, 2000, o príncipe Laurent terá conhecido a atual mulher, Claire Coombs.

Contudo, Laurent não faz o anúncio público sem motivo. O comunicado foi emitido no mesmo dia em que o canal de televisão VTM se preparava para lançar um documentário em que Clément e a mãe revelam a verdade. “Todos sabem quem é a minha mãe, mas poucos sabem quem é o meu pai. Mal nasci, e as pessoas já estavam a falar coisas sobre mim. Essa era a minha vida normal. Agora posso dizer com as minhas próprias palavras. Agora tenho 25 anos e penso: somos todos humanos. O meu pai não fez nada de errado, a minha mãe não fez nada de errado. Quero poder viver uma vida normal e não ouvir constantemente: ‘Você ao menos sabe quem é o seu pai?’, ‘Ele já morreu?’ Quero acabar com isso. Só quero tomar uma cerveja com o meu pai”, desabafa Clément num dos vídeos divulgados pelo canal.

A confirmação de um filho ilegítimo não é inédita na família — o Rei Alberto II já o tinha feito anos antes ao assumir a paternidade da princesa Delphine. Em 2019 o rei viu-se obrigado pela Justiça a fazer um teste de ADN e em janeiro do ano seguinte o resultado mostrou que era, de facto, pai de Delphine. Em outubro de 2020 foi-lhe concedido o título de princesa, assim como aos seus dois filhos.

De acordo com o jornalista de realeza belga Wim Dehandschutter, ouvido pela Vanitatis, Clément passa agora a ter um título real, apesar de não entrar para a linha de sucessão nem receber mesada, por ser um filho fora do casamento oficial. “O Rei Philippe não queria mais conceder títulos principescos por nascimento a parentes fora da família, conforme estipulado num Decreto Real de 12 de novembro de 2015. No entanto, como Clément nasceu antes deste Decreto Real, ele ainda tem direito a um título principesco. Delphine também é oficialmente chamada de princesa”, explica o especialista. O reconhecimento do filho também não afetará o casamento de Laurent da Bélgica, que terá conhecido a atual mulher depois da relação com Wendy Van Wanten. O casal tem três filhos: a princesa Louise, de 21 anos, e os gémeos príncipe Nicolas e príncipe Aymeric, ambos com 19.