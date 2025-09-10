Após a saída súbita da sua antecessora, Elisabet Lann assumiu funções como ministra da Saúde sueca. Momentos depois, na tarde de terça-feira, acompanhou o primeiro-ministro e outros dois ministros a uma conferência de imprensa na qual foi apresentada e fez um pequeno discurso. Quando já tinha acabado de falar pela primeira vez aos jornalistas, desmaiou e caiu aparatosamente.
Era a vez dos restantes ministros falarem e darem as boas-vindas a Lann, mas as câmaras, ainda focadas na nova cara do Governo, captaram a ministra a inclinar-se para a frente enquanto se apoiava no leve púlpito de acrílico que também caiu. Seguiu-se um estrondo com a queda de Lann ao chão.
???? BREAKING: SWEDEN’S HEALTH MINISTER JUST COLLAPSED ON LIVE TELEVISION
Christian Democrat politician and Sweden’s Health Minister suddenly goes down face-first in the middle of a press conference.
What do you think caused this? pic.twitter.com/nozZZlL09Z
— HustleBitch (@HustleBitch_) September 9, 2025
Preocupados, os restantes ministros, e alguns jornalistas, tentaram ajudar a governante, com Ebba Busch, ministra da Economia, a virar rapidamente o corpo da ministra desmaiada, para que não ficasse deitado para baixo. Os seguranças também se prontificaram a socorrer a ministra que foi retirada do local.
A transmissão, conta a imprensa sueca, foi interrompida e passados alguns minutos Elisabet Lann regressou acompanhada dos restantes ministros para explicar o episódio. “Esta não foi uma terça-feira normal, e é isso que pode acontecer quando se tem um baixo nível de açúcar no sangue”, disse aos jornalistas, antes de a sala de conferências ser fechada e a conferência cancelada.
“Eu entendo que pareceu muito dramático. Não era o tipo de entrada que eu tinha planeado”, assumiu a ministra à agência sueca TT. “Eu recuperei muito rápido e senti-me bem logo de seguida. Completei o resto da minha rotina durante o dia”.
Elisabet assumiu funções depois da renúncia inesperada de Acko Ankarberg Johansson sua antecessora com vasta experiência política, descreve o jornal Lakartidningen.