O Bloco de Esquerda apresentou esta quinta-feira “11 medidas para transformar Aveiro”, que incluem a construção de habitação pública para a classe média e a reserva de 25% dos apartamentos em grandes empreendimentos para arrendamento a custos controlados.

“Com estas 11 medidas, o Bloco de Esquerda [BE] propõe dar uma volta de 180 graus a Aveiro. É uma agenda de transformação radical que rompe com anos de políticas feitas à medida de interesses privados”, refere um comunicado da candidatura liderada por João Moniz às eleições autárquicas.

Os bloquistas dizem que as medidas agora divulgadas respondem a problemas estruturais da cidade e do concelho e apontam soluções concretas para “inverter um modelo de governação que tem privilegiado interesses privados em detrimento do bem comum”.

Entre estas medidas está a construção de um parque habitacional público em Aveiro para arrendamento a custos controlados para a classe média e a reserva de 25% dos apartamentos em grandes empreendimentos para arrendamento a custos controlados.

Os bloquistas defendem também a regulação da hotelaria e do alojamento local, afirmando que, com o Bloco, “não haverá hotéis no Cais do Paraíso nem nos terrenos da antiga Lota”, e propõem também a criação de uma taxa municipal turística de dois euros por dormida.

Outras medidas são a criação de uma empresa intermunicipal de transportes na região de Aveiro capaz de garantir um serviço público qualificado, com mais oferta e preços mais acessíveis, a construção e gestão de uma rede pública de creches e de lares e a construção do canil municipal.

A criação de novos parques verdes na cidade e nas freguesias e de um Parque Natural que integre as atuais áreas protegidas da Ria de Aveiro, das Dunas de São Jacinto, da Pateira e do Rio Vouga, a criação de gabinetes municipais de atendimento, apoio e encaminhamento das vítimas de violência doméstica e a criação de um verdadeiro orçamento participativo, bem como a realização de assembleias de auscultação anuais em cada freguesia, também fazem parte desta lista.

“O Bloco de Esquerda quer devolver o município às pessoas, garantir que o espaço público é de todos, travar a especulação imobiliária e enfrentar a crise climática e social com coragem. Estas medidas são o caminho para fazer de Aveiro um concelho mais justo, inclusivo e sustentável, onde a vida das pessoas vale mais do que os lucros de poucos”, lê-se na mesma nota.

O Bloco diz que estas medidas fazem parte de um programa de governo completo para Aveiro que será apresentado na íntegra na segunda-feira.

Além de João Moniz (BE), também concorrem às eleições autárquicas em Aveiro Alberto Souto (PS), Luís Souto (coligação PSD/CDS-PP/PPM), Miguel Gomes (IL), Isabel Tavares (CDU), Bruno Fonseca (Livre), Diogo Machado (Chega), Paulo Alves (Nós, Cidadãos!) e Ana Rita Moreira (PAN).

A Câmara de Aveiro é atualmente liderada pelo social-democrata José Ribau Esteves, que, no seu terceiro mandato, integra o executivo com outros cinco eleitos da coligação PSD/CDS-PP/PPM e ainda três vereadores da parceria PS/PAN.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.