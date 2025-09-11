Um homem de 33 anos, suspeito dos crimes de roubo e sequestro agravados numa ourivesaria no concelho de Sintra em 2013, foi detido no Reino Unido e extraditado para Portugal, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o caso remonta a 28 de maio de 2013, quando o homem, munido de uma arma elétrica dissimulada numa soqueira, se dirigiu à ourivesaria e, após simular o interesse em várias peças, atingiu o proprietário com um choque elétrico.

O suspeito, de nacionalidade estrangeira, amarrou as mãos e tapou a boca do proprietário da ourivesaria com fita adesiva, arrastando-o depois para a zona de armazém, onde o imobilizou e abandonou.

“Já com a vítima neutralizada, abriu as vitrinas e retirou diversas peças em ouro, entre alianças, anéis, brincos, pulseiras, fios e medalhas, num total avaliado em cerca de 30 mil euros, colocando-se em fuga”, é referido na nota.

Após a extradição, executada na passada terça-feira, o suspeito foi presente na quarta-feira a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.