Castelo Branco recebe, em outubro, o quarto Festival Internacional de Tango Argentino da Beira Baixa, evento que vai contar com a presença dos argentinos Barbara Ferreyra e Agustin Agnez, campeões mundiais de Tango.

“Este festival surge do desejo de partilhar, transmitir, mostrar e experimentar essa linguagem maravilhosa que é o tango nas suas diversas formas, e o desejo de dançar”, afirmou, em comunicado enviado à agência Lusa, a Puro Abrazo — Associação para a promoção e difusão sociocultural da cultura e do Tango Argentino, organizadora do evento.

O evento decorre em Castelo Branco, nos dias 10, 11 e 12 de outubro, em vários espaços da cidade nomeadamente no Cineteatro Avenida, Centro Artístico Albicastrense e no Parque da Cruz do Montalvão.

“Este festival surge do desejo de partilhar, transmitir, mostrar e experimentar essa linguagem maravilhosa que é o tango nas suas diversas formas, e o desejo de dançar”.

O tango foi classificado pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade em 2009 e a sua difusão e prática tem crescido em todo o mundo.

Segundo a organização, em Castelo Branco existem aulas regulares e uma comunidade de fãs.

O progama conta com mais de 25 horas de Tango, aulas e workshops, quatro milongas, três exibições de tango por bailarinos profissionais, um espetáculo de Tango no Cineteatro com orquestra e bailarinos e da orquestra tradicional de Tango La Argenta Ensamble.

Estão ainda previstas aulas e atividades gratuitas para iniciados que queiram aprender a dançar Tango argentino e uma milonga gratuita aberta ao público.

A organização destaca também a presença, em Castelo Branco, dos argentinos Barbara Ferreyra e Agustin Agnez, campeões mundiais de Tango 2021.

Na última edição estiveram presentes em Castelo Branco, mais de 200 participantes oriundos de 11 países.