A GNR de Vila Real deteve este ano 10 suspeitos do crime de incêndio florestal no distrito, onde a área ardida já atingiu os 15.000 hectares, disse o comandante distrital da Guarda Nacional Republicana.

Durante a cerimónia do Dia da Unidade do Comando Territorial de Vila Real da GNR, que se realizou esta quarta-feira, na cidade de Valpaços, o coronel Feliciano Amaral destacou a missão da GNR na área dos fogos rurais e referiu que este é o comando do país com mais detenções de suspeitos pelo crime de incêndio, designadamente 10.

Referiu ainda que, no distrito transmontano, a área ardida já atingiu os 15.000 hectares este ano.

Feliciano Amaral lembrou a operação Floresta Segura da GNR que visa mitigar os fogos e referiu que, nesse âmbito, foram realizadas 800 ações de sensibilização neste território que chegaram a cerca de 10.000 pessoais.

No âmbito deste comando foram ainda realizadas cerca de 4.700 patrulhas móveis.

O comandante disse também que uma das preocupações da Guarda está relacionada com o apoio aos mais idosos, estando referenciados cerca de 5.000 a viver sozinhos e/ou isolados neste distrito e adiantou que o programa eGuard para teleassistência a idosos isolados vai avançar em quatro municípios.

A cerimónia militar contou com a presença da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que aproveitou para homenagear esta força de segurança pelo “papel fundamental” que desempenha nesta região, nomeadamente no âmbito da prevenção e combate aos incêndios.

Neste distrito que foi também severamente atingido pelos fogos neste verão, a governante quis destacar o papel desempenhado pelos militares na defesa das comunidades e do património florestal.

“Em nome do Governo e de todos os portugueses deixo-vos uma palavra de profundo reconhecimento. A vossa coragem, disciplina e sentido de missão dignificam a Guarda e enobrecem o serviço público”, sublinhou.