O índice de preços ao consumidor (IPC) na Argentina situou-se em agosto em 33,6% interanual, o valor mais baixo em sete anos, informou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

A taxa de inflação interanual registada em agosto é a mais baixa desde julho de 2018, quando a variação foi de 31,2%, especifica o Indec.

Em agosto, a taxa de inflação registada naquele país da América Latina também representa a décima sexta desaceleração consecutiva, com três pontos percentuais a menos do que em julho.

No oitavo mês do ano, os preços ao consumidor cresceram 1,9% em comparação com julho, mês em que a taxa de variação mensal também foi de 1,9%, adianta aquela entidade.