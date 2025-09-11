A greve da comunicação social são-tomense prevista para esta quinta-feira foi suspensa, depois da assinatura de um memorando com o Governo de São Tomé e Príncipe, que se comprometeu a apresentar propostas definitivas no prazo de 20 dias, anunciou o sindicato dos jornalistas.

“Após vários encontros com o Governo chegou-se ao entendimento que se refletiu na assinatura de um memorando, onde o Governo se compromete, no prazo de vinte (20) dias a apresentar propostas para resolução definitiva das preocupações levantadas”, lê-se no comunicado do sindicato enviado às redações.

Na terça-feira, o porta-voz do sindicato dos jornalistas, Edmilson Numbe, explicou à comunicação social são-tomense que o sindicato iria manter o pré-aviso de greve, prevista para esta quinta-feira, porque considerava que ainda nada estava definido, apenas “negociações”.

No entanto, a fonte sindical enalteceu, na mesma ocasião, a boa vontade do Governo através da iniciativa da reunião de terça-feira e frisou que “há abertura dos dois lados” para um possível “memorando de entendimento”, algo que veio a acontecer.

Contextualizando, Numbe referiu ainda, na terça-feira, que tinham sido discutidas na reunião “a questão da grelha do reajuste salarial que está a ser desenvolvido pelo executivo, a questão da taxa audiovisual, a questão do próprio enquadramento dos profissionais”.

Em maio, o sindicato dos jornalistas já se tinha mostrado “indignado” com a “falta de políticas claras” para uma comunicação social “independente, pró-ativa, isenta e que preste serviço de qualidade à população” do arquipélago.

A porta-voz do organismo na altura, Fernanda Costa Alegre, referiu que ao longo dos anos o sindicato tem “assistido com alguma indignação os sucessivos governos a procrastinar o futuro da Comunicação Social com falta de políticas claras”.