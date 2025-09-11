O secretário-geral do PS afirmou, esta quinta-feira, que foi uma “boa decisão” uma nova versão do Código do Trabalho, promessa feita pela ministra da tutela, e pediu ainda ao Governo que tenha “consciência” na alteração das leis laborais.

Na apresentação do candidato do PS à Câmara Municipal de Mirandela, José Luís Carneiro disse, aos jornalistas, que viu a “intenção da ministra recuar nalgumas matérias e de não acelerar o processo”.

Em causa estarão as questões da parentalidade, como a redução do período máximo de amamentação e o fim dos dias por luto gestacional. O secretário-geral do Partido Socialista defende que as leis laborais devem “continuar a proteger os trabalhadores, principalmente os mais jovens, as mulheres, aqueles que são mais vulneráveis no mercado de trabalho” e, por isso, quer que o primeiro-ministro continue a dialogar com o PS e que tenha “responsabilidade”, para que não sejam colocados “em causa valores” e se promova a “dignidade laboral”.

“Estou especialmente preocupado com os mais jovens, porque se queremos fixar os nossos jovens ao país, os cerca de 40% de jovens qualificados que saem do país, não temos de nos preocupar apenas com os salários, mas também com a estabilidade e com as condições de contabilização entre a vida pessoal, profissional e familiar. É evidente que essas matérias são fundamentais para a forma como olhamos para o futuro do Orçamento de Estado”, vincou.

Outra das preocupações que destacou foi a privatização da saúde e da segurança social, manifestando-se “contra quaisquer tentativas de revisão de lei de base da saúde ou de abertura da segurança social a privados”. Referiu ainda que o PS tem propostas “claras” e “objetivas” para melhorar e reformar o sistema de justiça.

Além das propostas para o Orçamento de Estado 2026, José Luís Carneiro, falou ainda numa nova lei das finanças locais. Disse estar “comprometido com uma nova abordagem das políticas públicas para o interior e valorização dos territórios”, com políticas “ajustadas aos territórios”, através “contratos territoriais de desenvolvimento que identifiquem as necessidades e vulnerabilidades dos territórios e das comunidades locais e o estado memorize os recursos, os apoios e os instrumentos sociais para promover melhores condições de vida nestes territórios”.

O secretário-geral do PS manifestou o seu total apoio ao candidato do PS ao município de Mirandela, Vítor Correia, atual presidente da câmara, que substituiu Júlia Rodrigues, depois desta ter sido eleita deputada na Assembleia da República em maio.