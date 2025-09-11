A presidente da Comissão Europeia vai encontrar-se na sexta-feira com representantes da indústria automóvel, dois dias depois de anunciar que quer priorizar a construção nos países da União Europeia (UE).

De acordo com a informação disponibilizada pelo executivo comunitário, Ursula von der Leyen vai encontrar-se com representantes da indústria automóvel e investidores em Bruxelas, capital da Bélgica e cidade que acolhe as principais instituições da UE.

É o terceiro encontro deste tipo em que a presidente da Comissão Europeia participa.

Na quarta-feira, Ursula von der Leyen disse que “o futuro dos carros e os carros do futuro têm de ser construídos na Europa”, enquanto discursava no Parlamento Europeu (PE), no âmbito do debate do Estado da União, em Estrasburgo, em França.

A indústria, que é responsável “por milhões de empregos”, é “um orgulho europeu” e um “pilar da economia e indústria” dos 27 países da UE, comentou a presidente do executivo comunitário.

“Milhões de europeus querem comprar carros europeus acessíveis, por isso, deveríamos investir em automóveis pequenos e acessíveis, tanto para o mercado da UE, como para responder ao crescimento da procura global”, comentou Ursula von der Leyen, anunciando uma iniciativa para impulsionar esta indústria, que não concretizou.

A presidente da Comissão Europeia defendeu que “o futuro vai ser elétrico, independentemente de tudo”, e que a UE “vai fazer parte”.

“Não podemos deixar a China e outros conquistarem este mercado”, argumentou.