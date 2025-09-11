A oposição na Câmara de Lisboa inviabilizou esta quarta-feira uma alteração orçamental para financiar a Web Summit, justificando o voto contra com o desvio de verbas afetas à habitação, argumento que a liderança PSD/CDS-PP afirma que “é totalmente falso”.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da câmara, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que tem o pelouro das Finanças, assegurou que o valor das verbas atribuídas à habitação, inclusive através dos contratos-programa da empresa municipal Gebalis, se mantém “inalterado”, com 151,2 milhões de euros, argumentando que a alteração orçamental pretendia “uma substituição da origem da verba”.

Em reunião privada do executivo municipal, a proposta de PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta, foi rejeitada com os votos contra de toda a oposição, nomeadamente PS, PCP, BE, Livre e Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre).

“O que houve foi financiamento que a câmara assumiu a título de adiantamento próprio na expectativa que esse valor lhe fosse compensado, como agora está a ser, mas o valor da habitação ficou sem qualquer alteração”, reforçou Anacoreta Correia, referindo que se trata de uma substituição de fundos de investimento, com a inclusão de verbas do Orçamento de Estado, na sequência da decisão deste Governo (PSD/CDS-PP) de apoiar projetos no âmbito do programa 1.º Direito.

O vice-presidente explicou que, mesmo não tendo a garantia que o Estado pagasse, a câmara avançou com as obras, inscreveu essa despesa no orçamento municipal e fez esses projetos na habitação.

“Agora o Estado está, finalmente – tardiamente, é verdade -, mas está tardiamente a dizer: “Esses financiamentos têm o nosso financiamento”, expôs o responsável pelas Finanças, adiantando que essa verba provém de “receitas consignadas”, que têm de ser aplicadas naqueles projetos em concreto.

Apesar de reconhecer que a alteração orçamental “permitia um pagamento à Web Summit”, Anacoreta Correia considerou que é de “uma desonestidade atroz” e até de um eventual aproveitamento político interpretar essa proposta como uma redução das verbas afetas à habitação.

Em 2024, também por causa do financiamento da Web Summit, a oposição criticou o desvio de 4 milhões de euros do orçamento da Carris, mas o vice-presidente recusou essa ideia, considerando-a “absolutamente abusiva” e realçando que “houve um aumento substancial” do investimento da câmara nesta empresa municipal.

“O que interessa não é se num determinado momento nós mobilizámos um esforço orçamental de um sítio para o outro. O que interessa é se no final do ano nós retirámos dinheiro ou não retirámos”, frisou.

Não tendo sido aprovada a proposta de financiar a Web Summit, evento que se realiza em novembro, em Lisboa, e que deverá receber um apoio municipal de 7,24 milhões de euros (que é repartido, inicialmente será 5,58 milhões de euros), a câmara vai comunicar à organização que, neste momento, não tem condições para efetuar o pagamento.

Anacoreta Correia perspetivou que o tempo resolverá esta questão, “sobretudo depois de decorrerem as eleições [autárquicas de 12 de outubro] e sendo uma obrigação contratual, que aliás foi assumida pelo anterior presidente da câmara, Fernando Medina (PS)”.

Justificando o voto contra, a vereação do PS afirmou que o documento “confirma a transferência de verbas inicialmente afetas a outras áreas, incluindo a Gebalis, para a realização da Web Summit 2025”.

“O PS rejeita alterações orçamentais que fragilizam a política de habitação em Lisboa para financiar despesas previsíveis como a Web Summit, porque isso traduz más opções de gestão e ausência de prioridades políticas claras para a cidade”, defenderam os socialistas, lembrando que já tinha dado o benefício da dúvida noutra situação semelhante, quando se transferiram verbas da Carris e que “nunca obtiveram garantias de que a empresa não foi de facto prejudicada por essa operação”.

O PCP também considerou que a proposta canalizaria verbas para a Web Summit e, “por consequência, desperdiçaria a possibilidade de reforçar a capacidade de intervenção da Gebalis na resolução dos problemas do parque habitacional assim como o investimento no corredor verde oriental”.

Os comunistas destacaram ainda “a alteração de posição tática concretizada em cima das eleições por parte dos vereadores do PS, que resultou no chumbo desta proposta”, referindo que a mesma não apaga as responsabilidades deste partido na mobilização de “vultuosos recursos municipais” para apoio a este evento.