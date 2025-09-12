O candidato da coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP) àquela câmara municipal, Nuno Piteira Lopes, que apresentou oficialmente esta quinta-feira a sua candidatura, quer “liderar um novo ciclo autárquico” em Cascais, mas garantindo a continuidade do trabalho desenvolvido pela atual liderança.

“Eu não quero apagar o passado. Sou leal e solidário com o trabalho que já foi realizado, mas também não estou aqui, nem me candidato, para repetir aquilo que já foi feito. Não me candidato para gerir o dia-a-dia, mas para liderar um novo ciclo autárquico“, afirmou Nuno Piteira Lopes, em declarações à agência Lusa.

O candidato da coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP) apresentou esta quinta-feira a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Cascais, numa cerimónia que decorreu em São Domingos de Rana.

“A minha ambição é uma ambição muito clara, que é a ambição de transformar Cascais na capital da qualidade de vida em Portugal”, afirmou o também vice-presidente da autarquia do distrito de Lisboa.

Como prioridades, Nuno Piteira Lopes assumiu as áreas da habitação, da mobilidade e da segurança.

Na área da habitação, o candidato comprometeu-se a garantir que “ninguém será obrigado a sair de Cascais por não conseguir aceder ao mercado”, sublinhando que está prevista a construção de 3.600 casas públicas, até 2028, num investimento de 357 milhões de euros.

Relativamente à mobilidade, o autarca sublinhou que o município de Cascais foi pioneiro na gratuitidade dos transportes públicos rodoviários, mas que o objetivo “é agora ir mais longe”.

“Queremos assumir com Oeiras e com Lisboa a gestão e a concessão da linha ferroviária de Cascais. Gerir as estações, os comboios, a oferta, os clientes. Entendemos que os municípios estão em condições de fazer a melhor gestão possível”, defendeu.

No plano da segurança, o candidato defendeu que é “um pilar fundamental do desenvolvimento” de Cascais, pelo que propõe a instalação de 440 câmaras de videovigilância em todo o concelho e o reforço do efetivo da Polícia Municipal.

Já na saúde, Nuno Piteira Lopes assegurou que, se vencer as eleições, irá garantir médico de família para todos os munícipes, assim como “check-ups” gratuitos, num investimento anual previsto em 1,5 milhões de euros.

“É este o grande projeto da coligação Viva Cascais, continuar a fazer de Cascais o melhor sítio para viver, um dia, uma semana ou a vida inteira”, concluiu.

O executivo de Cascais é composto por sete eleitos da coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP), três da coligação Todos por Cascais (PS/PAN/Livre) e um do Chega.

Além de Nuno Piteira Lopes, candidatam-se às eleições autárquicas de 12 de outubro João Ruivo (PS), Alexandre Abreu (BE/Livre/PAN), João Rodrigues dos Santos (Chega), Carlos Rabaçal (CDU), Manuel Simões de Almeida (IL), João Maria Jonet (independente), António Pinto Pereira (independente, com apoio da Nova Direita e Nós, Cidadãos!) e Fábio Pereira (ADN).