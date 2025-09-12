O candidato do PSD/CDS-PP à Câmara de Cinfães, Bruno Rocha, que se candidata pela terceira vez, revelou esta sexta-feira que as suas prioridades passam pela habitação, mobilidade, mais empresas, agricultura e turismo.

“As principais reivindicações da população, do que temos percebido, têm a ver com duas ou três áreas mais sensíveis e nós tivemos essas preocupações em conta e desenvolvemos um conjunto de propostas”, admitiu Bruno Rocha.

À agência Lusa, o candidato da coligação PSD/CDS-PP adiantou que em causa está o urbanismo e, por isso, pretende “criar zonas arborizadas, um programa Simplex que facilite os licenciamentos e priorizar a habitação acessível”.

“Continuamos a debater-nos com o problema da mobilidade. Para fora do concelho, a única margem de manobra é reivindicar e isso não foi feito nos últimos 20 anos e nós já temos algumas garantias nesse sentido”, adiantou.

A requalificação de estradas, uma rede de transportes no concelho, assim como para a estação de comboios, e ainda “continuar a variante à estrada nacional 222 a ligar a Castelo de Paiva” são também objetivos a cumprir.

“E se não houver uma resposta rápida e positiva por parte do Governo, o município tem obrigatoriamente de começar a fazer alguma coisa, nem que seja, como dizia um deputado, a construir um quilómetro por ano. Temos de começar para resolvermos o problema da coesão do território para poder desenvolver o concelho”, admitiu.

Entre as outras prioridades do programa eleitoral estão zonas industriais para o concelho, “há três projetadas há mais de 20 anos pelo PS”, que têm o aval da oposição, mas “nunca as conseguiram tirar do papel”.

Bruno Rocha adiantou que “só com zonas industriais com todas as condições é que se conseguem atrair empresários de referência, estáveis, que fiquem em Cinfães por anos a contribuir para o desenvolvimento” do concelho.

Na área da agricultura, o candidato destacou a “importância de apoiar e valorizar o setor que é muito importante para o concelho”, que “tem um potencial enorme, sobretudo na criação de gado”. Nesse sentido, defendeu o “reforço ao apoio aos criadores de carne arouquesa, uma referência na qualidade a nível nacional”.

No turismo, o candidato falou na “necessidade de ter uma estratégia de valorização económica” do território e dos produtos, como são “a natureza, serra, rios, flora e fauna” e adiantou ainda “a criação de uma pista de neve artificial” como na serra da Estrela.

“Quando se fala em neve, regra geral, fala-se também no nosso concelho, na nossa serra de Montemuro. É um projeto ambicioso, mas julgo que é concretizável e viável através de fundos comunitários”, considerou.

Militante do PSD, Bruno Rocha, 44 anos, casado e pai de dois filhos, é licenciado em matemáticas aplicadas e, além de dar aulas de matemática e ser treinador de futebol, também dedica parte do seu tempo a duas empresas que fundou.

Às eleições de 12 de outubro, à Câmara Municipal de Cinfães, no distrito de Viseu, além de Bruno Rocha, concorre também um atual vereador, Carlos Cardoso (PS), assim como Francisco Almeida (CDU) e Raquel Nunes (Chega).

Em 2021, o PS alcançou 61,87% do eleitorado (6.696 votos) e elegeu cinco mandatos, enquanto a coligação PSD/CDS-PP conquistou 32,77% (3.547), tendo elegido dois, num município que teve nesse ano 10.823 votantes dos 16.356 inscritos.