O candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Penalva do Castelo é o atual vice-presidente, José Laires, que tenciona dar continuidade ao trabalho realizado e apostar também em novos projetos.

“O meu compromisso é com responsabilidade e assumo a concretização dos projetos já iniciados e que acabarão em breve. Com um novo quadro comunitário a iniciar, temos também novos projetos para candidatar e concretizar”, adiantou José Laires.

À agência Lusa, o candidato, militante do PS, assumiu que entre os vários projetos novos está, “por exemplo, o auditório municipal, o parque urbano junto à Câmara, a zona empresarial de Germil e o pavilhão municipal”.

Assim como “a requalificação da escola secundária e ainda a feira semanal que irá para o centro da vila e nesse espaço nascerá habitação a custos controlados e ainda a pensar nos mais novos um novo campo de futebol de nove”.

Depois, disse, “há novos projetos que vão nascer, alguns já iniciados” neste mandato liderado pelo socialista Francisco Carvalho, que está a terminar o terceiro e último mandato com José Laires na vice-presidência.

Neste sentido, defendeu que tem o “conhecimento e experiência” de 12 anos a liderar processos nas obras ou ambiente, por exemplo. Ou seja, em “todos os pelouros que, no fundo, são o rosto da Câmara Municipal” de Penalva do Castelo.

Há 24 anos que exerce cargos políticos, tendo começado na freguesia que o viu nascer, em Ínsua, como secretário, para mais tarde ser presidente da Junta, até, nos “últimos 12 anos, assumir o lugar de vereador e vice-presidente” no município.

Recentemente, lembrou, foi inaugurada a requalificação do único monumento nacional do concelho, o Mosteiro do Santo Sepulcro, e agora quer “construir uns passadiços, cerca de 600 metros, pelo rio, para levar à ponte medieval e tornar o lugar mais atrativo e turístico“.

“Com um açude aí no rio, que terá mais fins turísticos. Mas vamos continuar a recuperar todos os açudes até ao limite do concelho para aumentar a capacidade de armazenamento de água”, afirmou.

Ainda no ambiente, José Laires enumerou as concretizações do atual executivo e anunciou que, “neste momento, há já outra ETA [estação de tratamento de água] para o rio Côja, que dará redundância e resiliência no sistema”, juntando-se à do rio Dão.

“Já temos um concurso aprovado para as comunicações e, por isso, teremos a fibra ótica em breve, que será mais um atrativo para o concelho, porque é uma das condições para as empresas se fixarem e famílias também”, disse.

Num concelho “envelhecido e despovoado”, José Laires quer “mais mobilidade no concelho, até para que as pessoas que vivem nas freguesias, por exemplo, a 20 quilómetros do centro da vila, se possam deslocar para fazer as suas compras”.

Com “três produtos de excelência” no concelho, o queijo Serra da Estrela, a maçã Bravo de Esmolfe e o vinho do Dão, o candidato quer “dar outra dinâmica”. Para isso, quer “promover uma feira internacional para dar mais visibilidade” ao néctar.

José Laires, 60 anos, casado e pai de dois filhos, com formações nas áreas de contabilidade, economia, cálculo financeiro e comercial, profissionalmente dedicou-se à gestão de empresas.

Às eleições de 12 de outubro, para a Câmara Municipal de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, além de José Laires, concorrem também António Vilarigues (CDU), Michael Batista (PSD) e Paula Rebelo (Chega).

Em 2021, o Partido Socialista (PS) elegeu três mandatos com 56,68% do eleitorado (2.893 votos), a coligação PSD/CDS-PP conquistou 37,11% (1.894 votos), conseguindo dois eleitos, enquanto a CDU teve 1,59% (81 votos). Dos 7.448 inscritos, votaram 5.104 pessoas.