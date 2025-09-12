Duas pessoas foram detidas na quarta-feira por suspeitas de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento de capitais e fraude fiscal num esquema conhecido por CEO fraud, anunciou esta quinta-feira o Ministério Público (MP).

Segundo uma nota publicada na página oficial do MP, o inquérito tutelado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) levou à detenção de dois arguidos, na sequência da emissão de mandados de detenção.

“Os factos indiciam que, desde meados de 2023, os arguidos utilizam diferentes identidades forjadas, com as quais constituem sociedades comerciais de “fachada” e, posteriormente, procedem à abertura de contas bancárias, tanto em nome dessas identidades forjadas, bem como das sociedades entretanto criadas”.

Os detidos tinham como finalidade “fazer circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos, nomeadamente CEO fraud, através das diversas contas bancárias (nacionais e estrangeiras)”, explicou o MP.

Os arguidos vão ser presentes ao juízo de instrução criminal do Porto para aplicação de medidas de coação.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça, adiantou ainda o MP.