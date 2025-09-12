Na decisão de um caso de uma suposta discriminação cultural no recrutamento, um juiz de emprego do sul de Londres defendeu que um empregador pode rejeitar um candidato se ele apoiar uma equipa rival à da maioria do pessoal que já trabalha numa empresa, se isso vier a afetar a harmonia de uma empresa.

A decisão do juiz Daniel Wright, noticiada pelo The Guardian, versa sobre uma queixa de discriminação feita por Maia Kalina, uma cidadã russa naturalizada britânica que dizia ter sido excluída por motivos culturais no processo de seleção para um emprego, perdendo para outra concorrente na última fase: Laura Lopez, com dupla cidadania britânica e colombiana.

Segundo Maia, a rejeição no processo deve-se ao facto de não ser extrovertida e não gostar de ir ao pub com os colegas. Um hábito que, segundo ela, é parte do “modelo tácito de britanicidade” — algo a que Laura corresponderia por ter nascido e crescido no Reino Unido, enquanto Maia não.

Já a entrevistadora, dizendo que estava perante duas candidatas igualmente competentes no currículo, justificou a sua escolha dizendo que Laura “se encaixava melhor” por ter “uma vibe melhor” com ela e com o resto da equipa.

“A requerente baseia-se no estereótipo de que os britânicos são extrovertidos, gostam de ir ao pub e são descontraídos em relação a palavrões, enquanto ela é mais reservada, pois vem de uma cultura em que ir ao pub não é algo importante e dizer palavrões é mal visto”, lê-se.

O juiz, porém, discordou desta ideia. Para ele, os empregadores têm o direito de escolher se um possível empregado se daria bem com o staff atual, considerando ser, em alguns casos, “perfeitamente legal para um empregador decidir que alguém simplesmente não se encaixa na equipa e que, portanto, seria difícil trabalhar em conjunto” — traçando a comparação com as diferenças futebolísticas.

“Um exemplo disso poderia ser uma pequena empresa onde todos os que trabalham no escritório são fervorosos apoiantes do Arsenal e decidem escolher um fã do Arsenal na entrevista em vez de um do Tottenham Hotspur com qualificações semelhantes porque não querem prejudicar a harmonia do escritório“, sublinhou.

Para além disso, para o juiz, o trabalhador britânico não pode ser reduzido à ideia referida pela queixosa, sublinhando que não está “convencido de que este estereótipo dos britânicos exista”. “Na melhor das hipóteses, aplica-se a um subgrupo de britânicos.

“Aceito que alguns britânicos possam ser descritos como frequentadores de pubs, que utilizam linguagem imprópria e são extrovertidos”, lê-se na decisão. “No entanto, há igualmente muitos britânicos que desaprovam qualquer coisa que possa ser considerada palavrão, que evitam a cultura dos pubs e que estão longe de ser extrovertidos, tendo, em vez disso, a típica ‘rigidez britânica‘”, ressalvou depois o juiz, que acabou por rejeitar a queixa de discriminação com base na cultura com Maia.