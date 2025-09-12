EUA. Falso alarme de tiroteio encerrou Academia Naval de Annapolis. Confronto com aluno na intervenção policial causa um ferido

Segundo a NBC News, as ameaças foram feitas num chat por um antigo estudante que teria sido expulso da instituição e que dizia estar lá, armado. Apesar de, mais tarde, se ter descoberto que não estava na academia, o ex-aluno terá mascarado o seu endereço de IP para fazer parecer que estava lá dentro. O New York Times noticia mesmo que o antigo aspirante estaria em casa dos seus pais, no interior dos EUA.

De acordo com comunicações por e-mail partilhadas pelo o jornal norte-americano, um aspirante a marinheiro terá avisado os alunos para “entrarem e fecharem as portas” naquele momento e que não era “um exercício”. Vinte minutos depois, o capitão da academia David S. Forman enviou outro e-mail dizendo que “não havia quaisquer relatos confirmados de disparos” e alertou contra “a divulgação de informações não confirmadas”.

Na nota da base de apoio, lê-se que um aspirante a marinheiro ficou ferido na intervenção policial, tendo sido levado de helicóptero para receber ajuda médica e estava em “condição estável“.

De acordo com o New York Times, entre o “caos e confusão” no local, um aluno da academia terá confundido um membro das autoridades policiais como sendo o suposto atirador, atingindo-o na cabeça com uma arma usada nos desfiles — que não contém qualquer carga explosiva. Em resposta, o agente disparou sobre o aspirante, ferindo-o.

Poucas horas depois de entrar em “confinamento por precaução”, a NSAA anunciou no Facebook que o fecho das instalações ao público tinha sido levantado e que “uma investigação estava em curso”.

A Academia Naval é uma faculdade que prepara, durante quatro anos, alunos para se tornarem oficiais da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais. A instituição conta, atualmente, com 4.400 pessoas matriculadas.

À CBS News, a residente na cidade em Annapolis, Anne Lillefloren, considerou que a situação na base era “absolutamente aterradora”.

“Meu deus, conheço alunos e funcionários lá. Eu passeio pela academia quase todas as manhãs com o meu pai”, confessou Anne. “Por isso, pensa-se em todas as pessoas com quem se tem contacto. ‘Oh, quem poderá estar lá? Quem poderá ser afetado?’ É o pânico total e, no clima atual, com tudo o que pode acontecer, todos estes relatos falsos, não se sabe qual é a verdade“, acrescentou.

Notícia atualizada às 10h22 de sexta-feira com informações sobre falso alarme e confronto na intervenção