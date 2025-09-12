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EUA. Falso alarme de tiroteio encerrou Academia Naval de Annapolis. Confronto com aluno na intervenção policial causa um ferido

Este artigo tem mais de 1 ano

Ameaças feitas online por antigo estudante que fingia estar na instituição. Engano de aluno sobre atirador leva a confronto com um dos polícias, que o alvejou. Ferido está em "condição estável".

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DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

A Academia Naval dos Estados Unidos, em Annapolis, esteve encerrada na quinta-feira depois de uma publicação num chat online anónimo ter alegado que um atirador estava no campus. Na intervenção policial, um aspirante a marinheiro foi alvejado por um agente, depois de ter agredido um polícia por achar que era o alegado atirador.

A instituição tinha sido encerrada depois das ameaças, com as autoridades a intervirem pelas 17h07 na hora local (22h07 em Portugal Continental), de acordo com uma nota da base militar de apoio Naval Support Annapolis Academy (NSAA). Depois da intervenção da segurança da base e da polícia local, foi depois confirmado que não havia qualquer “ameaça de atirador ativo“.

Segundo a NBC News, as ameaças foram feitas num chat por um antigo estudante que teria sido expulso da instituição e que dizia estar lá, armado. Apesar de, mais tarde, se ter descoberto que não estava na academia, o ex-aluno terá mascarado o seu endereço de IP para fazer parecer que estava lá dentro. O New York Times noticia mesmo que o antigo aspirante estaria em casa dos seus pais, no interior dos EUA.

De acordo com comunicações por e-mail partilhadas pelo o jornal norte-americano, um aspirante a marinheiro terá avisado os alunos para “entrarem e fecharem as portas” naquele momento e que não era “um exercício”. Vinte minutos depois, o capitão da academia David S. Forman enviou outro e-mail dizendo que “não havia quaisquer relatos confirmados de disparos” e alertou contra “a divulgação de informações não confirmadas”.

Na nota da base de apoio, lê-se que um aspirante a marinheiro ficou ferido na intervenção policial, tendo sido levado de helicóptero para receber ajuda médica e estava em “condição estável“.

De acordo com o New York Times, entre o “caos e confusão” no local, um aluno da academia terá confundido um membro das autoridades policiais como sendo o suposto atirador, atingindo-o na cabeça com uma arma usada nos desfiles — que não contém qualquer carga explosiva. Em resposta, o agente disparou sobre o aspirante, ferindo-o.

Poucas horas depois de entrar em “confinamento por precaução”, a NSAA anunciou no Facebook que o fecho das instalações ao público tinha sido levantado e que “uma investigação estava em curso”.

A Academia Naval é uma faculdade que prepara, durante quatro anos, alunos para se tornarem oficiais da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais. A instituição conta, atualmente, com 4.400 pessoas matriculadas.

À CBS News, a residente na cidade em Annapolis, Anne Lillefloren, considerou que a situação na base era “absolutamente aterradora”.

“Meu deus, conheço alunos e funcionários lá. Eu passeio pela academia quase todas as manhãs com o meu pai”, confessou Anne. “Por isso, pensa-se em todas as pessoas com quem se tem contacto. ‘Oh, quem poderá estar lá? Quem poderá ser afetado?’ É o pânico total e, no clima atual, com tudo o que pode acontecer, todos estes relatos falsos, não se sabe qual é a verdade“, acrescentou.

Notícia atualizada às 10h22 de sexta-feira com informações sobre falso alarme e confronto na intervenção

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