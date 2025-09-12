Um homem de 65 anos morreu esta sexta-feira na sequência de um acidente de trabalho num armazém em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, adiantou fonte dos bombeiros.

O alerta foi dado pelas 14h44, para um acidente na rua da Juventude Carregosense, na freguesia de Carregosa, Oliveira de Azeméis.

O acidente de trabalho resultou num morto, um homem de 65 anos, referiu fonte dos bombeiros de Fajões.

O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira.

Para o local foram destacados elementos da GNR, dos bombeiros de Fajões e do INEM, incluindo uma equipa de psicólogos.