A seleção portuguesa feminina marcou esta quinta-feira encontro com a Itália nas meias-finais do Campeonato da Europa de hóquei em patins, depois de golear a Inglaterra por 24-0, no jogo dos ‘quartos’, disputado em Paredes.

No pavilhão Rota dos Móveis, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 12-0, num encontro que dominou por completo, e no qual Maria Sofia Silva, Inês Severino e Leonor Coelho apontaram quatro golos cada.

Portugal, que persegue o quarto título continental, depois dos conseguidos em 1997, 1999 e 2001, somou duas vitórias na fase de grupos — frente à Itália (5-3) e à França (7-2) — e uma derrota diante da Espanha (8-1), recordista de vitórias, com oito troféus, os últimos sete de forma consecutiva.