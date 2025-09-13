A região Oeste foi escolhida esta sexta-feira para organizar a 12ª Conferência Internacional da Rede Global de Geoparques da UNESCO, a acontecer em 2027 em Torres Vedras e pela primeira vez em Portugal.

A candidatura do Geoparque Oeste foi a selecionada na 11ª conferência internacional, que termina esta sexta-feira no Chile, onde esta região esteve também representada.

“Teremos certamente a presença de mais de 1500 pessoas de todo o mundo a debater e partilhar experiências únicas, mas sobretudo a oportunidade de promover os costumes e tradições do Oeste, mas também a geodiversidade presente nos geoparques portugueses“, disse João Serra, presidente da Associação Geoparque Oeste, citado em nota de imprensa.

Com a realização da conferência, a região Oeste vai receber mais de 1500 participantes de todo o mundo, oriundas de meia centena de países em representação de 220 geoparques mundiais da UNESCO (sigla em inglês de Organização das Nações Unidades para a Educação, Ciência e Cultura), incluindo representantes de geoparques, investigadores, académicos, especialistas em património natural e cultural, decisores políticos e organizações internacionais.

O evento é encarado como uma “oportunidade única” para promover a região Oeste como destino de turismo sustentável, valorizar o património geológico, histórico e cultural do território, impulsionar a economia local e promover os produtores regionais e reforçar o papel de Portugal no contexto dos geoparques mundiais da UNESCO.

Nos próximos meses, o Geoparque Oeste vai iniciar o planeamento detalhado do evento, que implica um investimento de 1,5 milhões de euros.

A organização portuguesa da conferência é apoiada pelos outros cinco geoparques nacionais e pela comissão nacional da UNESCO em Portugal, pelo Governo, pelo Turismo de Portugal e por mais de duas centenas de parceiros regionais e nacionais.

A candidatura contou também com o apoio de Angola, Brasil e Guiné Equatorial, bem como da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), das redes europeia, brasileira e latino-americanas de geoparques.

“Queremos incentivar a implementação do programa Geoparques Mundiais da UNESCO em países de língua portuguesa, para que o seu património natural seja reconhecido, e serão criadas oportunidades para termos representantes dos países da CPLP nesta conferência”, explicou o coordenador executivo do Geoparque Oeste, Miguel Reis Silva.

Em março de 2024, a região Oeste integrou a Rede Mundial de Geoparques da UNESCO, passando o Geoparque Oeste a ser o sexto em Portugal e um dos mais de duzentos em todo o mundo.

Em junho de 2023, abriu no Bombarral o Centro Interpretativo do Geoparque Oeste.

Em 2020, a equipa técnica iniciou a investigação de sítios, atividades e programas turísticos que fundamentaram a candidatura apresentada em 2022 à Rede Mundial de Geoparques.

O Geoparque Oeste é gerido pela AGEO – Associação Geoparque Oeste.

A região Oeste integra os concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral (distrito de Leiria), Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Arruda dos Vinhos (distrito de Lisboa).