O presidente do Chega considerou esta sexta-feira que o partido está “destinado a governar” e “mais perto do que nunca” desse objetivo, num comentário a um barómetro que coloca esta força política na liderança das intenções de voto.

“Quando estes números saíram hoje, nós ficámos felizes pelo reconhecimento, mas nós sabemos há muito tempo da força que temos em grande parte do país. E sabemos também que este partido está talhado, está destinado a governar Portugal”, afirmou.

André Ventura discursou na abertura do Conselho Nacional do partido, que está reunido esta noite, em Lisboa, para discutir a estratégia do Chega para as eleições presidenciais do início do próximo ano.

O líder do Chega considerou que o partido está “mais perto que nunca” de ganhar umas eleições legislativas e ser governo.

No seu discurso, André Ventura voltou a reclamar o lugar de líder da oposição e aproveitou para criticar o secretário-geral do PS.

“O José Luís Carneiro bem tenta pôr aquele ar mais forte, mais de energia, mas não cola com ele, porque ele é aquele político que se habituou a ser político no pós-25 de Abril, da palmadinha nas costas e do conluio”, indicou.

O presidente do Chega defendeu que isso “começou a deixar de funcionar há seis anos, e hoje em dia já ninguém come”.

E voltou a acusar o líder socialista de ser “frouxo”, nomeadamente na “forma de fazer política, que é de não exigir responsabilidade, não ser firme na oposição e na crítica, e estar sempre lá para assegurar o pior do sistema”.

Um barómetro DN/Aximage, divulgado esta sexta-feira, coloca o Chega na liderança das intenções de voto, pela primeira vez, com 26,8%, seguido da AD (PSD/CDS-PP), com 25,9%.

No arranque da reunião do Conselho Nacional, a deputada Patrícia Carvalho ofereceu a André Ventura uma moldura com essa primeira página do Diário de Notícias.