O Teatro Aberto, em Lisboa, inicia a nova temporada na sexta-feira, com a estreia da peça “O senhor Paul”, do dramaturgo alemão Tankred Dorst, numa encenação de Álvaro Correia, que assinala o centenário de nascimento do autor.

A ação de “O senhor Paul” centra-se na personagem que dá título à peça: um homem que há anos não sai de casa, onde passa os dias sentado “numa letargia extrema”, e que se opõe a “qualquer mudança ou movimentação”, descreve o texto de apresentação da peça.

O edifício onde o senhor Paul mora com a irmã é herdado por um jovem, que pretende estabelecer no local um negócio lucrativo.

O jovem herdeiro, no entanto, desvalorizou o imobilismo e a inteligência do senhor Paul, “que conduz um combate feroz, com um desfecho inesperado”.

A imobilidade do ‘statu quo’ e os avanços do “chamado progresso, com base nas transformações da situação da habitação nas grandes cidades, e o fenómeno de gentrificação à escala mundial” são, segundo o Teatro Aberto, questões abordadas na peça.

Escrita em 1994 por Tankred Dosrst (1925-2017), o espetáculo “adquire uma nova atualidade, mostrando jogos de força surpreendentes e formas de resistência inusitadas”, acrescenta o teatro que tem direção artística de João Lourenço.

Nascido em 19 de dezembro de 1925, em Oberlind, na região da Turíngia, Tankred Dorst escreveu, desde 1953, mais de 50 peças e versões para teatro, assim como guiões para cinema e libretos.

A partir de 1970, o escritor desenvolveu a sua obra em colaboração com a mulher, a escritora e assistente de direção alemã Ursula Ehler (1939-2024).

A peça de maior repercussão do dramaturgo, e que continua a ser apresentada em todo o mundo, é “Merlim ou a terra deserta” (1981).

A obra de Tankred Dorst está presente nos palcos portugueses desde 1972, quando se estreou “A Curva”, pelo Grupo 4, estrutura na génese do Teatro Aberto, numa encenação de Fernando Gusmão. Seguir-se-ia, ainda antes da queda da ditadura, “A grande imprecação diante das muralhas da cidade” (1974), encenada por Mário Barradas, na companhia Os Bonecreiros.

Em 1995, o Centro Dramático de Évora (Cendrev) pôs em palco “Eu, Feuerbach”, com encenação de Fernando Mora Ramos, e já com o Novo Grupo de Teatro – Teatro Aberto, João Lourenço dirigiu, em 1997, “Fernando Krapp Escreveu-me Esta Carta”.

Em 2000, o Teatro O Bando apresentou “Merlim ou a Terra Deserta”, numa encenação de João Brites.

Sobre Tankred Dorst, o Teatro Aberto lembra uma conversa de 2001, entre o autor de “O senhor Paul” e o encenador e dramaturgo alemão Joachim Lux, que fez parte da equipa de diretores artísticos do Burgtheater de Viena, entre 1999 e 2009, inicialmente como dramaturgo e, depois, dramaturgo-chefe, antes de, no outono de 2009, assumir o cargo de diretor artístico do Teatro Thalia, em Hamburgo.

Nessa conversa, Tankred Dorst contou ao então elemento da direção artística do Burgtheater de Viena que “O senhor Paul” remonta “às vivências dos anos 1950, à época do milagre económico”.

“Só a pequena fábrica de sabão do meu avô, que eu deveria salvar, é que não florescia”, dise Dorst, sublinhando que “havia uma pessoa como o Senhor Paul a morar do outro lado do pátio, numa casa velha e escura”.

Às vezes, Tankred Dorst falava com aquele homem, que “estava sempre deitado no sofá e nunca se levantava”.

“Era um refratário que se mantinha afastado de tudo” e que o fascinava, confessou o dramaturgo a Joachim Lux.

Ao mesmo tempo, porém, Dorst também “o odiava”, porque tinha sempre medo de ser como ele, pois toda a sua atividade naquele pequena fábrica de sabão se “baseava exclusivamente no medo de ser também uma pessoa passiva, que um dia ficaria simplesmente deitada no sofá”.

“O senhor Paul” surgiu então “dessa mistura de aversão e fascínio”, contou o autor.

“Trata-se, portanto, de um tema fundamental na vida humana: ativo e passivo. Como a peça foi encenada alguns anos após a queda do Muro de Berlim, quando a antiga República Democrática Alemã se empenhava ativamente num novo começo e esperava um milagre económico, a peça foi associada a isso”, conclui Tankred Dorst.

Com tradução de Vera San Payo de Lemos, responsável pela dramaturgia e programação do Teatro Aberto, “O senhor Paul” tem interpretação de Carlos Malvarez, Íris Cañamero, José Pimentão, Lia Carvalho, Maria José Paschoal e Miguel Loureiro.

Em cena na sala Azul até 09 de novembro, o espetáculo tem récitas à quarta e quinta-feira, às 19:00, à sexta-feira e ao sábado, às 21:30, e, ao domingo, às 16:00.