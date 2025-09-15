As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso amarelo entre terça e quinta-feira devido às previsões de chuva “por vezes forte”, informou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), vão estar sob aviso amarelo entre 20h locais (mais uma hora em Lisboa) de terça-feira e as 17h locais de quarta-feira, por causa de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

Para as ilhas do grupo Central dos Açores (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa) o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vai vigorar das 14h locais de quarta-feira às 17h locais de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.