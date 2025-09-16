A pista do aeroporto da ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, esteve encerrada por cerca de quatro horas depois de um pneu de uma aeronave ter rebentado, contou ao Observador fonte da Direção Nacional da PSP, que disse não haver quaisquer feridos no incidente.
O avião estava a aterrar quando o pneu acabou por rebentar, deixando-a parada na pista do aeroporto, explicou ainda a polícia. Segundo a RTP Madeira, o avião, registado na Alemanha, pertencia a um grupo de aeronaves privadas do país que estava a viajar para a Madeira. Quanto a danos, só mesmo o pneu rebentado, garantiu a PSP.
O incidente, explicou a polícia, “condicionou as operações aéreas no Porto Santo”, para onde costumam ir os aviões quando as condições atmosféricas na Madeira são adversas — algo que aconteceu esta segunda-feira, explicam. Esta combinação de pista fechada e muito vento na ilha da Madeira, “agravou” ainda mais estas operações, continuou.
Duas aeronaves ficaram retidas no aeroporto, da companhias aéreas britânicas TUI e da EasyJet, noticiou o jornal Diário de Notícias da Madeira. Depois da reabertura da pista, o avião da TUI já conseguiu levantar voo.