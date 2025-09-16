Bob Vylan têm concerto cancelado nos Países Baixos depois de vocalista fazer comentários insultuosos sobre Charlie Kirk

Em resposta ao anúncio do cancelamento do concerto em Tillburg e da sugestão de que a banda tinha comemorado a morte de Kirk, Bobby Vylan afirma que “em momento algum durante o espetáculo de ontem a morte de Charlie Kirk foi comemorada”. “Eu chamei-o um monte de m***a, isso é verdade, mas em momento algum a sua morte foi comemorada. Se foi, encontrem uma citação, encontrem algo que prove que estávamos a comemorar a sua morte. Não vão encontrar, porque isso não aconteceu”, continua o vocalista no vídeo publicado no Instagram e acompanhado da legenda “acalmem-se”.

Segundo Bobby Vylan, a ideia de que a banda tinha celebrado a morte de Kirk partiu de “um repórter que comprou o seu bilhete e veio com o único objetivo de encontrar algo sobre o qual escrever e, depois de eu ter-lhe [Kirk] chamado um monte de m***a e termos tocado uma música, ele encarou isso como uma celebração. Não foi uma celebração”, reforçou.

O duo natural de Ipswich volta assim a estar enredado em polémica após a sua passagem pelo festival Glastonbury a 28 de junho. Essa atuação foi marcada pela entoação de cânticos pela “Palestina Livre” e de “Morte às IDF” — referindo-se assim ao exército israelita — pela própria banda, incentivando o público a fazer o mesmo.Tais atos motivaram uma onda de controvérsia no Reino Unido, gerando inclusive a abertura de um inquérito criminal, e levou os EUA a revogar os vistos à dupla, acusando-a de “discurso de ódio”.

No seu comunicado, a 013 admite que, mesmo de pé atrás, aceitou que os Bob Vylan se apresentassem “apesar da controvérsia que surgiu após a sua apresentação em Glastonbury”, já que estes tinham esclarecido que os cânticos não eram “um slogan antissemita, mas sim uma crítica ao exército israelita”.

A polémica gerada por essa atuação no famoso festival de verão comprometeu também a digressão que ia levar a dupla a abrir as datas europeias dos norte-americanos Gogol Bordello. Originalmente, os Bob Vylan deveriam fazer os concertos de abertura no dia 11 de outubro, no LAV-Lisboa ao Vivo, e no dia 12 de outubro, no HardClub, no Porto. No entanto, foi forçada a encontrar datas alternativas porque alguns concertos com a banda norte-americana tinham sido cancelados por recusa de algumas salas alemãs em acolher o duo.

Entretanto, os Bob Vylan acabaram mesmo por confirmar uma data em Lisboa, a 8 de outubro, também no LAV-Lisboa ao Vivo.