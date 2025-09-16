Bob Vylan têm concerto cancelado nos Países Baixos depois de vocalista fazer comentários insultuosos sobre Charlie Kirk

O duo britânico de punk-rap Bob Vylan teve um concerto cancelado em Tillburg, nos Países Baixos, após o vocalista, Bobby Vylan, ter feito comentários insultuosos quanto ao ativista conservador Charlie Kirk durante uma atuação em Amesterdão.
Citada pelo The Guardian, a sala de concertos 013 anunciou o cancelamento do concerto, marcado para esta terça-feira, 16 de setembro, por considerar que a banda foi “longe demais”. “Embora compreendamos que estas declarações foram feitas no contexto do punk e do ativismo, e que a cobertura mediática sobre elas é, por vezes, feita de forma menos matizada do que o que realmente aconteceu, continuamos a acreditar que estas novas declarações foram longe demais. Elas já não se enquadram no âmbito do que podemos oferecer enquanto plataforma”, justificaram os organizadores.
Em causa estão as declarações que Bobby Vylan fez durante a atuação da banda na sala Paradiso, em Amesterdão, referindo-se à morte de Charlie Kirk, ativista conservador assassinado a 10 de setembro, como este tendo “os pronomes [já não são ele mas] foi/era”, porque “se falares m***a, lixas-te”. “Descansa em paz, Charlie Kirk, seu monte de m***a”, afirmou ainda, considerando-o um “ser humano absolutamente desprezível”.
Em resposta ao anúncio do cancelamento do concerto em Tillburg e da sugestão de que a banda tinha comemorado a morte de Kirk, Bobby Vylan afirma que “em momento algum durante o espetáculo de ontem a morte de Charlie Kirk foi comemorada”. “Eu chamei-o um monte de m***a, isso é verdade, mas em momento algum a sua morte foi comemorada. Se foi, encontrem uma citação, encontrem algo que prove que estávamos a comemorar a sua morte. Não vão encontrar, porque isso não aconteceu”, continua o vocalista no vídeo publicado no Instagram e acompanhado da legenda “acalmem-se”.
Segundo Bobby Vylan, a ideia de que a banda tinha celebrado a morte de Kirk partiu de “um repórter que comprou o seu bilhete e veio com o único objetivo de encontrar algo sobre o qual escrever e, depois de eu ter-lhe [Kirk] chamado um monte de m***a e termos tocado uma música, ele encarou isso como uma celebração. Não foi uma celebração”, reforçou.
O duo natural de Ipswich volta assim a estar enredado em polémica após a sua passagem pelo festival Glastonbury a 28 de junho. Essa atuação foi marcada pela entoação de cânticos pela “Palestina Livre” e de “Morte às IDF” — referindo-se assim ao exército israelita — pela própria banda, incentivando o público a fazer o mesmo.Tais atos motivaram uma onda de controvérsia no Reino Unido, gerando inclusive a abertura de um inquérito criminal, e levou os EUA a revogar os vistos à dupla, acusando-a de “discurso de ódio”.
No seu comunicado, a 013 admite que, mesmo de pé atrás, aceitou que os Bob Vylan se apresentassem “apesar da controvérsia que surgiu após a sua apresentação em Glastonbury”, já que estes tinham esclarecido que os cânticos não eram “um slogan antissemita, mas sim uma crítica ao exército israelita”.
A polémica gerada por essa atuação no famoso festival de verão comprometeu também a digressão que ia levar a dupla a abrir as datas europeias dos norte-americanos Gogol Bordello. Originalmente, os Bob Vylan deveriam fazer os concertos de abertura no dia 11 de outubro, no LAV-Lisboa ao Vivo, e no dia 12 de outubro, no HardClub, no Porto. No entanto, foi forçada a encontrar datas alternativas porque alguns concertos com a banda norte-americana tinham sido cancelados por recusa de algumas salas alemãs em acolher o duo.
Entretanto, os Bob Vylan acabaram mesmo por confirmar uma data em Lisboa, a 8 de outubro, também no LAV-Lisboa ao Vivo.