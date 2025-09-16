O Chega propôs esta segunda-feira a audição com urgência do secretário de Estado da Agricultura na Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre a investigação por alegadas suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais.

No requerimento enviado ao presidente da comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, o Chega justifica que quer João Moura no parlamento para que dê “explicações a respeito da investigação da Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais”.

Os deputados do Chega referem que estarão em causa “negócios relacionados com uma empresa detida pelo governante”.

O Correio da Manhã noticia esta segunda-feira que o secretário de Estado João Moura está a ser investigado pela PJ. Segundo o jornal, que não cita fontes, estão alegadamente em causa suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais.

Questionado segunda-feira sobre esta notícia, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse desconhecer qualquer investigação ao secretário de Estado João Moura e advertiu que não é sistema questionar a continuação nos cargos de pessoas alvo de denúncias.