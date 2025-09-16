A audição ao governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na Comissão de Orçamento e Finanças, vai realizar-se no próximo dia 25 de setembro, confirmada esta segunda-feira.

Em causa está a construção da nova sede do Banco de Portugal, em Lisboa, que tem sido alvo de críticas e pedidos de esclarecimento depois de uma investigação do Observador. O Parlamento aprovou em julho dois requerimentos do CDS-PP: um para a audição urgente do ainda governador e outro para o acesso a documentação sobre o projeto.

O Observador revelou na investigação publicada em julho, que o custo da nova sede será claramente superior a 191,99 milhões de euros — valor que foi anunciado pelo Banco de Portugal como sendo o custo global da obra. O custo total poderá mesmo chegar a um intervalo entre 235 milhões e 280 milhões de euros.

O Conselho de Administração liderado por Mário Centeno optou por avançar para a assinatura de um contrato-promessa que responsabiliza financeiramente e ‘amarra’ o banco central à opção por Entrecampos, apesar de os consultores jurídico (escritório de advogados Sérvulo) e técnico (empresa Ficope) terem detetado 16 situações de “alto risco”. Ou seja, contingências graves que poderão colocar em causa o negócio assinado com a seguradora Fidelidade. O contrato-promessa foi assinado cerca de dois meses antes de Centeno terminar o seu mandato.

Num segundo trabalho da investigação do Observador, foi revelado que o próprio Mário Centeno participou numa reunião de trabalho no dia 5 de julho de 2022 em que a localização de Entrecampos para nova sede do Banco de Portugal foi chumbada por falta de viabilidade técnica. Porquê? Porque aquela opção não respeitava “requisitos basilares” de segurança.

A instituição liderada por Mário Centeno informou em maio deste que assinou o contrato-promessa com o Grupo Fidelidade pelo valor determinado pela “avaliação pericial independente mais baixa, entre as solicitadas pelo Banco de Portugal” aos terrenos de Entrecampos. Ou seja, cerca de 191,99 milhões de euros. Porém, o Observador teve acesso a cinco relatórios de avaliação feitos por duas consultoras entre julho de 2024 e fevereiro de 2025 e o valor mais baixo foi de cerca de 156 milhões de euros para a compra dos dois edifícios que deverão ser a nova sede do banco central.

Na altura em que os requerimentos foram aprovados, o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, defendeu a urgência da audição, sublinhando que o governador “terá vinculado a instituição” perto do fim do seu mandato.

Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças, ordenou à Inspeção-Geral de Finanças a abertura de uma auditoria ao negócio realizado pelo Banco de Portugal.

O Banco de Portugal, por sua vez, respondeu em comunicado que cumpre todas as normas legais no processo de compra do edifício — uma resposta que já tinha dado ao Observador no âmbito do exercício do contraditório durante o trabalho de investigação jornalística.