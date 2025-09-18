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A andar a cavalo, nos sets de filmagem e a "ser família". Netos de Robert Redford prestam homenagem no Instagram com fotografias inéditas

Este artigo tem mais de 1 ano

A andarem a cavalo a dois, em festas e no seu habitat natural: os sets de filmagem. Lena Redford e o primo, Conor Schlosser, partilharam registos fotográficos nunca antes vistos do avô Robert Redford.

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Neto do ator e realizador que morreu esta terça-feira pediu aos seguidores que lhe enviassem histórias do avô para as poder colecionar

lilredford no Instagram

Neto do ator e realizador que morreu esta terça-feira pediu aos seguidores que lhe enviassem histórias do avô para as poder colecionar

lilredford no Instagram

Foi com um apelo para que lhe sejam enviadas histórias do avô — que morreu esta terça-feira aos 89 anos — que o neto, Conor Schlosser, partilhou fotografias inéditas de Robert Redford. “Ele era maior do que a vida para o mundo, mas para a sua família, ele era simplesmente isso… família. Descansa em paz, avô”, escreveu na legenda do conjunto de imagens partilhadas no Instagram.

E apelou: “Se alguém tiver uma história favorita dele que gostaria de partilhar, por favor envie-a numa mensagem privada — adoraria colecioná-las.”

Das mais antigas para as mais recentes, o neto do ator e realizador mostrou ao mundo vários momentos em família: a andar a cavalo com o avô, a jogarem golfe e a divertirem-se em várias festas. As imagens mais recentes mostram Conor Schlosser de 33 anos, já adulto, ao lado de Robert.

A sua prima, Lena Hart Redford, de 29 anos, que é filha de James Redford, um dos filhos do ator que já morreu, também publicou várias fotografias em que surge ao lado do avô.

Com uma legenda simples, apenas com o emoji do coração, publicou várias imagens a andar a cavalo com Robert e ao lado dele, com o irmão Dylan, num set de filmagens.

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