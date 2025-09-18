A andar a cavalo, nos sets de filmagem e a "ser família". Netos de Robert Redford prestam homenagem no Instagram com fotografias inéditas

Foi com um apelo para que lhe sejam enviadas histórias do avô — que morreu esta terça-feira aos 89 anos — que o neto, Conor Schlosser, partilhou fotografias inéditas de Robert Redford. “Ele era maior do que a vida para o mundo, mas para a sua família, ele era simplesmente isso… família. Descansa em paz, avô”, escreveu na legenda do conjunto de imagens partilhadas no Instagram.

E apelou: “Se alguém tiver uma história favorita dele que gostaria de partilhar, por favor envie-a numa mensagem privada — adoraria colecioná-las.”