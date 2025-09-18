A andar a cavalo, nos sets de filmagem e a "ser família". Netos de Robert Redford prestam homenagem no Instagram com fotografias inéditas

Foi com um apelo para que lhe sejam enviadas histórias do avô — que morreu esta terça-feira aos 89 anos — que o neto, Conor Schlosser, partilhou fotografias inéditas de Robert Redford. “Ele era maior do que a vida para o mundo, mas para a sua família, ele era simplesmente isso… família. Descansa em paz, avô”, escreveu na legenda do conjunto de imagens partilhadas no Instagram.
E apelou: “Se alguém tiver uma história favorita dele que gostaria de partilhar, por favor envie-a numa mensagem privada — adoraria colecioná-las.”
Das mais antigas para as mais recentes, o neto do ator e realizador mostrou ao mundo vários momentos em família: a andar a cavalo com o avô, a jogarem golfe e a divertirem-se em várias festas. As imagens mais recentes mostram Conor Schlosser de 33 anos, já adulto, ao lado de Robert.
A sua prima, Lena Hart Redford, de 29 anos, que é filha de James Redford, um dos filhos do ator que já morreu, também publicou várias fotografias em que surge ao lado do avô.
Com uma legenda simples, apenas com o emoji do coração, publicou várias imagens a andar a cavalo com Robert e ao lado dele, com o irmão Dylan, num set de filmagens.