O Rubicon é um trilho que se impôs na comunidade de todo-o-terreno norte-americana por se tratar de um verdadeiro desafio tanto para condutores – que têm de aplicar os seus conhecimentos trialeiros – como para os veículos, que são submetidos a esforços e pancadas pelo menos durante dois dias. A dureza do famoso trilho levou mesmo que se transformasse num argumento comercial, com a Jeep, que tem no Wrangler o seu modelo mais radical, a denominar a sua versão mais robusta – equipada com eixos reforçados, entre outros argumentos que lhe permitiram percorrer o Rubicon com uma perna às costas, com o nome do trilho.

Com 35 km de extensão, o Rubicon liga o lago Tahoe à cidade de Georgetown, na Califórnia, obrigando os amantes do TT a testar os limites de homens e máquinas através de um percurso que implica escalar rochas, ultrapassar árvores derrubadas, cursos de água, além de descer inclinações extremas e escalar outras ainda mais íngremes, onde esfregar-se violentamente nas rochas não é uma opção, é mesmo uma necessidade. E se muitos condutores enfrentam o Rubicon com jipes transformados, com rodas maiores, suspensões mais altas e reforçadas e de preferência eixos rígidos e mais robustos, além de carroçarias cortadas para evitar danos nos encostos nos pedregulhos, não falta quem arrisque encarar o difícil trilho com jipes de série, apenas equipados com protecções inferiores a toda a prova e placas que permitam deslizar em cima das pedras sem danificar o chassi ou a carroçaria. Foi o caso do Wrangler Rubicon (em 2002) e, entre os jipes e pick-ups eléctricos, a Rivian R1S (em 2023).

https://www.instagram.com/reel/DNJPGe9SHaG/

A incursão da Cybertruck pelo Rubicon esteve longe de ser um sucesso, pois o veículo esteve no trilho quase uma semana, grande parte à espera de uma nova caixa de direcção para substituir a primeira, que partiu. Igualmente entre a lista de quebras é possível encontrar, empenados, quatro braços das suspensões anteriores e dois das posteriores, que tiveram de ser substituídos a meio do percurso, o mesmo acontecendo com um semi-eixo. Roger Davis, assim se chama o dono da Tesla Cybertruck que contou todos os detalhes ao The Drive, afirma que após as substituições das peças danificadas e deslocações para comprar o que fazia falta para repôr a pick-up da Tesla em marcha, a Cybertruck lá chegou ao fim do trilho, com direito às fotos habituais para memória futura.

Davis aconselha, a quem deseje repetir a sua aventura, que não teste o trilho do Rubicon sem estar extremamente preparado e acompanhado por uma equipa de técnicos e spotters especializados no trilho, uma vez que cada obstáculo tem sempre a forma ideal de ser ultrapassado para minimizar danos e apressar o ritmo. Ele próprio solicitou a uns amigos que o acompanhassem, num Wrangler Rubicon de quatro portas, para ajudar nos momentos difíceis, onde confessa que foi necessário recorrer aos guinchos para ajudar a pick-up eléctrica a continuar a progredir, algo que, afirma, “é vulgar acontecer com todos os veículos”.

Para quem possa pensar que os problemas sentidos pela Cybertruck são específicos do modelo da Tesla, Davis conta que, “durante o trilho, passámos por vários jipes que foram vítimas do terreno difícil, com destaque para um Suzuki Samurai, dois Jeep Wrangler e um Ford Bronco”. Resta aguardar que a Tesla desloque uma equipa com experiência no Rubicon para tentar, agora em igualdade de circunstâncias com a Jeep e a Rivian, vencer o trilho com um modelo de série da Cybertruck, mas numa versão especial para poder montar veios de transmissão mais robustos e braços de suspensão mais grossos, uma vez que as suspensões independentes são menos boas do que os eixos rígidos quando o caminho implica doses maciças de pancadas. O vídeo conta a história: