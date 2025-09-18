O Rubicon é um trilho que se impôs na comunidade de todo-o-terreno norte-americana por se tratar de um verdadeiro desafio tanto para condutores – que têm de aplicar os seus conhecimentos trialeiros – como para os veículos, que são submetidos a esforços e pancadas pelo menos durante dois dias. A dureza do famoso trilho levou mesmo que se transformasse num argumento comercial, com a Jeep, que tem no Wrangler o seu modelo mais radical, a denominar a sua versão mais robusta – equipada com eixos reforçados, entre outros argumentos que lhe permitiram percorrer o Rubicon com uma perna às costas, com o nome do trilho.

Com 35 km de extensão, o Rubicon liga o lago Tahoe à cidade de Georgetown, na Califórnia, obrigando os amantes do TT a testar os limites de homens e máquinas através de um percurso que implica escalar rochas, ultrapassar árvores derrubadas, cursos de água, além de descer inclinações extremas e escalar outras ainda mais íngremes, onde esfregar-se violentamente nas rochas não é uma opção, é mesmo uma necessidade. E se muitos condutores enfrentam o Rubicon com jipes transformados, com rodas maiores, suspensões mais altas e reforçadas e de preferência eixos rígidos e mais robustos, além de carroçarias cortadas para evitar danos nos encostos nos pedregulhos, não falta quem arrisque encarar o difícil trilho com jipes de série, apenas equipados com protecções inferiores a toda a prova e placas que permitam deslizar em cima das pedras sem danificar o chassi ou a carroçaria. Foi o caso do Wrangler Rubicon (em 2002) e, entre os jipes e pick-ups eléctricos, a Rivian R1S (em 2023).

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A incursão da Cybertruck pelo Rubicon esteve longe de ser um sucesso, pois o veículo esteve no trilho quase uma semana, grande parte à espera de uma nova caixa de direcção para substituir a primeira, que partiu. Igualmente entre a lista de quebras é possível encontrar, empenados, quatro braços das suspensões anteriores e dois das posteriores, que tiveram de ser substituídos a meio do percurso, o mesmo acontecendo com um semi-eixo. Roger Davis, assim se chama o dono da Tesla Cybertruck que contou todos os detalhes ao The Drive, afirma que após as substituições das peças danificadas e deslocações para comprar o que fazia falta para repôr a pick-up da Tesla em marcha, a Cybertruck lá chegou ao fim do trilho, com direito às fotos habituais para memória futura.

Davis aconselha, a quem deseje repetir a sua aventura, que não teste o trilho do Rubicon sem estar extremamente preparado e acompanhado por uma equipa de técnicos e spotters especializados no trilho, uma vez que cada obstáculo tem sempre a forma ideal de ser ultrapassado para minimizar danos e apressar o ritmo. Ele próprio solicitou a uns amigos que o acompanhassem, num Wrangler Rubicon de quatro portas, para ajudar nos momentos difíceis, onde confessa que foi necessário recorrer aos guinchos para ajudar a pick-up eléctrica a continuar a progredir, algo que, afirma, “é vulgar acontecer com todos os veículos”.

Roger Davis junto à sua Cybertruck que montava os pneus Goodyear que traz de origem e estava de série, excepção feita para o patim sob a carroçaria e as placas sob o chassis para poder deslizar sobre as rodas sem provocar danos no chassis ou carroçaria

Para quem possa pensar que os problemas sentidos pela Cybertruck são específicos do modelo da Tesla, Davis conta que, “durante o trilho, passámos por vários jipes que foram vítimas do terreno difícil, com destaque para um Suzuki Samurai, dois Jeep Wrangler e um Ford Bronco”. Resta aguardar que a Tesla desloque uma equipa com experiência no Rubicon para tentar, agora em igualdade de circunstâncias com a Jeep e a Rivian, vencer o trilho com um modelo de série da Cybertruck, mas numa versão especial para poder montar veios de transmissão mais robustos e braços de suspensão mais grossos, uma vez que as suspensões independentes são menos boas do que os eixos rígidos quando o caminho implica doses maciças de pancadas. O vídeo conta a história: