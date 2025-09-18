Seis candidatos, de cinco partidos e de um movimento independente, estão na corrida à liderança do município de Bragança, para as autárquicas de 12 de outubro.

Nestas eleições, candidatam-se ao município de Bragança Paulo Xavier (PSD), Isabel Ferreira (PS), Nuno Fernandes (IL), António Morais (CDU), Fernando Afonso (Chega) e Manuel Vitorino (Movimento Independente Somos Bragança).

Paulo Xavier é o atual presidente da câmara. Durante mais de 10 anos foi vice-presidente do município, mas acabou por herdar o cargo de presidente, em 2024, depois de Hernâni Dias ter sido eleito deputado na Assembleia da República e ter integrado o Governo, enquanto secretário de Estado. Foi presidente da Junta de Freguesia da Sé, entre 1998 e 2013, quando integrou o executivo municipal.

É candidato pela primeira vez e quer apostar numa “plataforma trimodal” de mobilidade, com a ligação rodoviária Zamora-Quintanilha, a reconversão do aeródromo em aeroporto regional e ainda o regresso do comboio. O social-democrata acredita que vencerá as eleições e manterá a câmara de cor laranja, como já acontece desde 1997.

O PS decidiu apostar em Isabel Ferreira, com a expectativa de devolver a câmara aos socialistas. A ex-secretária de Estado de António Costa, ex-deputada do PS e investigadora do Instituto Politécnico de Bragança, também se candidata pela primeira vez às autárquicas.

Isabel Ferreira defende a criação de projetos imateriais para a fixação dos jovens e desenvolvimento económico, como um programa de apoio ao investidor. “Sei que as pessoas querem que se fale em ferrovia, no aeroporto regional, no pavilhão multiusos (…), mas tão importante como a obra, e é o que Bragança está a precisar, é projetos imateriais”, explicou.

Pela primeira vez, a Iniciativa Liberal apresenta um candidato a Bragança: o contabilista Nuno Fernandes encabeça a lista do partido, com estratégias para o setor da saúde.

Uma das suas principais propostas é a criação de um Seguro Municipal de Saúde, focado, numa primeira fase, em primeiros diagnósticos de especialidades. Defende ainda a criação de um plano urbanístico para a cidade, a ser executado em 25 anos, com o objetivo de criar “uma cidade com mais verde integrado por toda a malha urbana, melhores condições para o estabelecimento de empresas de serviços dispersas pela cidade, aproximando a habitação e emprego, e mobilidade pensada para as necessidades efetivas da cidade”.

Pela CDU, António Morais volta a candidatar-se a presidente do município, tal como em 2021. O sociólogo reformado defende a construção de uma estrada que ligue Bragança ao Planalto Mirandês. “Se uma estrada adequada fizer a ligação, facilita a circulação de pessoas e bens, por exemplo, transporte de doentes e criação de um transporte diário de autocarro”, explicou.

Também o Chega voltou a apresentar candidato a Bragança, desta vez Fernando Afonso. Licenciado em Comunicação Social, trabalha no ramo imobiliário e iniciou na política no CDS-PP, partido no qual foi militante e liderou estruturas da Juventude Popular.

Tem como objetivo “aproximar Bragança da competitividade ibérica” e “torná-la a capital do noroeste peninsular”, com “infraestruturas estruturantes, políticas sociais de integração e desenvolvimento de políticas económicas comerciais e industriais”. Tem como propostas a ligação à rede viária da Galiza e a ampliação, em quatro anos, do aeródromo municipal.

Há ainda um candidato independente, Manuel Vitorino. O advogado já se tinha candidatado à presidência do município em 2017, pelo PDR, conseguindo apenas 1,72% dos votos. Em 2021, também foi a escolha da concelhia do Bloco de Esquerda para encabeçar a lista à câmara, mas a distrital acabou por escolher André Xavier.

Agora, através do Movimento Somos Bragança, quer criar “uma terra onde dê gosto viver”, apostando no saneamento, na ferrovia e rodovia, bem como na saúde. “Tem de haver um diálogo estreito e exigente com o Governo para que haja as valências necessárias no hospital. O executivo de Bragança tem a obrigação de zelar pelos interesses”, referiu.

PSD governa câmara desde 1976 com interrupção apenas de dois mandatos do PS

A Câmara de Bragança é liderada pelo PSD desde as eleições de 1976, tendo existido apenas uma interrupção nas autárquicas de 1989, quando Luís Mina, do PS, venceu e ficou à frente do município até 1997.

Nesse ano, Jorge Nunes, apoiado pelo PSD, conseguiu tirar o município a Luís Mina e nunca mais o Partido Socialista voltou a liderar a câmara.

Com a impossibilidade de Jorge Nunes continuar a candidatar-se, devido ao limite de mandatos, o PSD apostou em Hernâni Dias, em 2013, que venceu a câmara. Consigo, como vice-presidente, teve Paulo Xavier, que se está agora a candidatar a presidente, com o objetivo de manter o município do lado dos sociais-democratas.

Atualmente, o executivo municipal de Bragança é composto por sete elementos, presidente e quatro vereadores (um sem pelouro) do PSD, e dois vereadores (sem pelouro) do PS. A Assembleia Municipal é também liderada pelo PSD, com 24 mandatos, num total de 40 deputados. O PS tem 12 mandatos, o Chega tem três e o PCP-PEV tem um. A estes juntam-se os 39 presidentes de junta, todos do PSD.Nas eleições autárquicas de 2021, o mapa do concelho de Bragança ficou totalmente cor de laranja, uma vez que todos os candidatos às juntas de freguesia do PSD venceram as eleições.

Nesse ano, o PSD venceu a câmara com 57,51% das votações, ou seja, 10.307 votos. O PS conseguiu apenas 26,98%. A terceira força política mais votada em Bragança foi o Chega, com 5,89% da votação, tendo o partido apresentando pela primeira vez um candidato às eleições autárquicas deste concelho. A CDU (PCP/PEV) teve 2,22% da votação, o CDS-PP 1,39% e o Bloco de Esquerda 1,32%.

O concelho de Bragança tinha 34.582 pessoas, em 2021, de acordo com os censos, menos 759 habitantes em relação a 2011, mostrando assim uma perda de 2,15% da população.

No entanto, segundo dados da Pordata, houve um aumento do número de habitantes no concelho, desde os censos de 2021, visto que, em 2024, ali viviam 37.553 pessoas.

Este aumento de população poderá estar relacionado com a vinda de estudantes para Bragança, onde está situado o Instituto Politécnico de Bragança. Quatro das suas seis escolas – Escola Agrária, Escola de Educação, Escola de Saúde e Escola de Tecnologia e Gestão – estão neste concelho. Conta com cerca de 10 mil estudantes, dos quais um terço são oriundos de mais de 50 países.

Ainda assim, o índice de envelhecimento em Bragança, no ano passado, era de 265,3 idosos por cada 100 jovens, sendo que são idosas as pessoas com 65 ou mais anos e jovens as que têm menos de 15 anos.

No que toca ao setor económico, há uma forte aposta na agroindústria e no agroalimentar, sendo um dos maiores produtores de castanha do país. Existem também várias empresas associadas à construção civil e indústrias de componentes para automóvel, nomeadamente a Faurecia, que emprega cerca de 500 pessoas. Há também uma grande aposta no turismo e nos serviços associados, como hotelaria e restauração. Em Bragança, situa-se o maior hotel do distrito, o hotel São Lázaro, de quatro estrelas, com 270 quartos.

Ainda de acordo com a Pordata, em 2023, o ganho médio mensal dos brigantinos era de 1.236 euros, abaixo da média nacional, que nesse ano era de 1.460 euros.

Este concelho do nordeste transmontano está também inserido no Parque Natural de Montesinho, sendo que desta área protegida faz apenas parte outro concelho do país e também ele do distrito de Bragança, que é Vinhais.