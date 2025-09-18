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Jerry Greenfield, co-fundador da marca de gelados Ben & Jerry’s, decidiu abandonar a empresa após quase 50 anos, depois de sucessivos desentendimentos com a Unilever, dona da Magnum, que comprou a marca em 2000.

“Defender os valores da justiça, igualdade e a nossa humanidade partilhada nunca foi tão importante como agora e, no entanto, a Ben & Jerry’s foi silenciada, afastada por medo de quem está no poder”, é possível ler no comunicado de Jerry, partilhado por Ben Cohen. “O Ben e eu acreditamos que os nossos valores de justiça são mais importante do que a empresa em si”, diz Jerry Greenfield. “Se não posso levar esses valores para a frente dentro da empresa de hoje, então vou continuar a fazê-lo fora, com todo o amor e convicção que tenho”, afirma no comunicado de despedida.

A relação entre a marca de gelados e a casa-mãe Unilever tem sido tensa devido ao conflito entre Israel e o Hamas. Em 2021, a Ben & Jerry’s afirmou que iria deixar de vender os seus gelados em território palestiniano ocupado, afirmando que não estava de acordo com os valores da marca. Recentemente, depois da ofensiva israelita no enclave Palestiniano em reação ao ataque do Hamas em Israel que mataram 1200 pessoas e fizeram 252 reféns, os fundadores da marca têm denunciado o “genocídio” em Gaza.