Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel, discutiu esta quarta-feira os planos que o país tem para a Faixa de Gaza numa conferência imobiliária realizada na capital israelita de Telavive. O governante afirmou que a “demolição” do enclave foi concluída e que agora é hora de “construir”, dizendo ainda haver uma potencial “bonança imobiliária” em Gaza. O plano, acrescentou, quer dividir o território com os EUA e já está “em cima da secretária” de Donald Trump,

Na conferência citada pelo Jerusalem Post, Bezalel Smotrich, da ala de extrema-direita da coligação do executivo de Benjamin Netanyahu, disse ver o enclave como uma oportunidade “que se paga a si própria” sendo uma forma de recuperar os gastos feitos por Israel no esforço militar nos ataques aéreos e terrestres em Gaza desde o dia 7 de outubro de 2023, que já causaram mais de 65 mil mortos segundo a última atualização do Ministério da Saúde do enclave, dominado pelo Hamas.

“Comecei a negociar com os americanos. Não estou a brincar. Tive uma conversa séria com eles”, garantiu o ministro, dizendo que há “um plano de negócios, preparado pelas pessoas mais profissionais, que está em cima da secretária do Presidente Trump”.

Estes planos são a base da “Riviera do Médio Oriente” desenhada por Donald Trump e apoiada pela extrema-direita israelita, especialmente pelo próprio ministro das Finanças. Como noticiou o Washington Post, no início do mês, o plano em cima da mesa de Trump pretende deslocar toda a população da Faixa de Gaza, ainda que o refira como sendo de forma “voluntária”.

“Não estou a pedir muito. Pagámos uma quantia enorme por esta guerra. Agora precisamos de determinar como dividir as percentagens do terreno. Concluímos a demolição, a primeira fase da renovação da cidade. Agora só precisamos de construir“, concluiu.