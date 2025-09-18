O Festival Crivo, que visa fazer jus à produção musical feminina, abre nas Carpintarias de S. Lázaro, em Lisboa, com um concerto pelo Grupo Coral Olisipo.

O festival quer dar visibilidade à produção musical das mulheres compositoras, muito ignorada, apesar de “extraordinária”, disse à agência Lusa a sua criadora e diretora artística, Luísa Correia Silva.

No concerto de hoje, às 21h00, o grupo dirigido pelo barítono Armando Possante interpreta peças de Barbara Strozzi, Berta Alves de Sousa, Cássia de Constantinopla, Clara Schumann, Eleonora d’Este, Hildegard von Bingen e Ilse Weber, entre outras.

A programação do festival que se realiza até 2 de outubro prevê quatro concertos, todos comentados, a estreia nacional do filme “Fanny: The Other Mendelssohn” (2023), de Sheila Hayman, uma conferência pelo musicólogo Rui Vieira Nery e um fórum sobre ensino da música.

Os concertos são comentados pela musicóloga Inês Thomas Almeida, curadora do Crivo, que vai decorrer nas Carpintarias de São Lázaro, Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Nacional de História Natural e da Ciência e no Instituto Goethe.

Em declarações em agosto, Luísa Correia Silva afirmou à Lusa que “as programações de concertos, os catálogos das discográficas e os manuais escolares não fazem de todo jus à vasta produção musical que aconteceu desde sempre, e que está documentada, por parte das mulheres compositoras, com um trabalho extraordinário, que é desconhecido”.

A diretora artística acrescentou: “Enquanto as compositoras foram vivas, eram super influentes, premiadas, reconhecidas, agraciadas, profissionalizadas, temos [documentação] disso tudo, mas parece que quando morrem, isso fica tudo para trás, portanto o problema não é ter havido poucas mulheres compositoras, e elas terem sido oprimidas, é sobretudo a questão de contarmos a história e como oferecemos a história”.

Muitas mulheres compuseram e fizeram a sua música ouvir-se tendo para isso “derrubado vários obstáculos, fossem eles os pais, maridos ou as salas de concerto”.

“Em termos de números, a representatividade e a inclusão das mulheres compositoras continua muito aquém daquilo que poderia acontecer”, sublinhou a responsável, considerando que na prática “não se está a ser muito justo e inclusivo, com o trabalho das mulheres compositoras”.

A programação do Crivo apresenta compositores desde Cássia de Constantinopla (810-865) à contemporânea Ângela da Ponte, representando várias estéticas musicais e nacionalidades. A programação está disponível no site do Crivo.