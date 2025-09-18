A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de, juntamente com outros dois já detidos, sequestrar e roubar, em três ocasiões distintas, um idoso em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que os suspeitos, de 22 e 49 anos, estão “fortemente indiciados” pela prática de crimes de roubo agravado, sequestro e furto qualificado, ocorridos em Oliveira de Azeméis, em julho, sendo a vítima um homem de 80 anos, e por isso especialmente vulnerável.

De acordo com a Judiciária, os suspeitos atuaram em conjunto com outros dois homens, que já tinham sido detidos em flagrante delito, no mês de julho, tendo ficado sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

O primeiro assalto ocorreu a 18 de julho, quando os quatro homens entraram na residência do octogenário, que vivia sozinho, mantendo-o amarrado e amordaçado, durante mais de três horas, para evitar qualquer tentativa de reação ou pedido de ajuda.

“Percebendo que não tinham conseguido apropriar-se de todos os objetos de valor que existiam na residência, os suspeitos regressaram ao local e repetiram a atuação dois dias depois e, ainda, a 27 de julho, altura em que dois deles vieram a ser detidos, em flagrante delito, por elementos da PJ”, refere a mesma nota.

Nas três ocasiões, de acordo com a investigação, os suspeitos retiraram da casa bens avaliados em “dezenas de milhares de euros”.

A PJ refere ainda que os detidos, com antecedentes policiais, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.