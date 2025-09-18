Um homem de 41 anos foi detido em Câmara de Lobos, na Madeira, pelo crime de tráfico de droga, indicou esta quinta-feira a Polícia de Segurança Pública, referindo que foram apreendidas 289 doses de estupefaciente.

“Esta detenção surgiu na sequência de denúncias anónimas que indicavam o exercício da atividade de tráfico de estupefacientes junto a uma casa devoluta na zona do Estreito de Câmara de Lobos”, explica a autoridade policial em comunicado, precisando que a detenção ocorreu em flagrante delito, na terça-feira.

O suspeito tinha na sua posse 66 doses individuais de heroína, bem como 31 doses de bloom e 192 doses de gorbymix, duas drogas sintéticas.

“Foram ainda apreendidos 87 euros em numerário e diverso material utilizado para a prática deste crime”, refere a PSP, adiantando que no local se encontravam quatro consumidores com idades entre os 38 e os 45 anos, que foram sinalizados na Comissão de Dissuasão da Toxicodependência.

Após primeiro interrogatório judicial, o suspeito saiu com a medida de coação de termo de identidade e residência, aguardando em liberdade o desenvolvimento do inquérito.