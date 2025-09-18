As Infraestruturas de Portugal e o Ministério das Obras Públicas de Timor-Leste assinaram um protocolo de cooperação para apoiar a modernizar a rede rodoviária, anunciou a empresa pública portuguesa.

“O acordo estabelece uma colaboração centrada no reforço do setor rodoviário timorense, nomeadamente através da criação de um estatuto técnico e legal para a gestão da rede viária, do desenvolvimento de melhores práticas de manutenção e da formação de técnicos locais”, pode ler-se num comunicado, divulgado quarta-feira.

No comunicado, a Infraestruturas de Portugal explica que numa primeira fase uma equipa vai apoiar e definir um novo enquadramento técnico e legal para “garantir maior segurança rodoviária, promover um ordenamento territorial mais eficaz e assegurar uma gestão eficiente das infraestruturas“.

“Esta ação insere-se numa estratégia mais ampla da Infraestruturas de Portugal de reforço da cooperação lusófona no setor das infraestruturas. A IP desenvolve atualmente programas de cooperação em quatro países africanos de língua oficial portuguesa e em Timor-Leste”, acrescenta o comunicado.

Portugal e Timor-Leste assinaram em outubro passado o novo Programa Estratégico de Cooperação (PEC) entre os dois países para o período entre 2024-2028 com um orçamento indicativo de 75 milhões de euros.

O PEC tem cinco áreas prioritárias, nomeadamente Desenvolvimento Humano, Estado de Direito e Boa Governação, Administração Pública, Finanças Públicas e Economia, Juventude e Emprego e Oceanos Sustentabilidade e Infraestruturas, nomeadamente a rodoviária.