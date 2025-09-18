Pedro Sinogas, um dos fundadores do agora unicórnio português Tekever, e Django L’or, o fundador do grupo LSIG, uniram-se para criar uma empresa de drones, a Post77. O grupo LSIG tem várias empresas no portefólio, incluindo o comparador de preços KuantoKusta ou ainda a Paybird.

Em comunicado, é explicado que esta nova empresa vai dedicar-se ao “desenvolvimento de drones autónomos de uso dual, concebidos para missões militares avançadas e aplicações civis críticas”. É ainda explicado que esta empresa pretende dar “resposta às necessidades mais urgentes da NATO, dos seus aliados e de instituições de segurança em todo o mundo”.

São dados como exemplos de uso atividades de ISR, ou seja, de informação, vigilância e reconhecimento, coordenação de ataques e vigilância de fronteiras, mas também atividades como “deteção e combate a incêndios florestais, monitorização ambiental e de infraestruturas, busca e salvamento e combate ao narcotráfico”.

O Post77 Aethon é o primeiro drone modular a ser desenvolvido. Nesta nota, é revelado que combina descolagem e aterragem vertical (VTOL), inteligência artificial (IA) e que tem “autonomia total em ambientes sem GPS ou comunicações”. A Post77 refere que o drone atinge velocidades de cruzeiro acima dos 250 km/h e que tem um alcance de até 1.750 quilómetros.

Ao Observador, a Post77 indica que o drone está em desenvolvimento, sendo objetivo ter “uma demonstração aérea pública com capacidades near production antes do final do ano”. A empresa escolheu Oeiras para instalar a fábrica e tem também na mira um outro espaço em Évora. Em relação a recursos humanos, a empresa detalha que pretende ter “cerca de 20 postos de trabalho no curto prazo”.

Além do hardware, a Post77 indica que desenvolveu a “P77 Aegis Autonomy Suite, uma plataforma aberta e escalável que combina um núcleo de IA proprietário com SDK abertos [kits de desenvolvimento de software], integração plug-and-play com sistemas NATO e compatibilidade nativa com ambientes de simulação”. “O sistema permite a um único operador controlar dezenas de drones através de uma interface intuitiva, estilo joystick, reduzindo drasticamente o tempo e o custo de treino dos operadores”, refere a empresa.

“A Post77 nasce para se afirmar como referência europeia neste setor, competindo com players internacionais através de soluções mais ágeis, acessíveis e tecnologicamente avançadas, num modelo de negócio híbrido entre hardware, software e serviços”, afirma em comunicado Django L’or, do grupo LSIG.

“A nossa elevada experiência no setor permitiu-nos criar uma nova geração de drones que combinam baixo custo, elevada autonomia e a integração de inteligência artificial, colocando capacidades de ponta ao alcance de qualquer força aliada e também de outras entidades para fins civis”, diz Pedro Sinogas.

O engenheiro fez parte do grupo de fundadores da Tekever e foi CEO da empresa até 2018. No entanto, em setembro desse ano foi suspenso da liderança pelo tribunal, após um litígio com os restantes fundadores. Em 2019, deu-se o afastamento definitivo. Na altura, a Exame Informática escreveu que Sinogas acusou os outros dois fundadores de “chantagem”. A Post77 vai atuar no mesmo tipo de negócio da portuguesa Tekever, que também se dedica ao fabrico de drones.

Não são avançados números de capitais próprios investidos. Além disto, a empresa está a fazer uma ronda de investimento pre-seed, detalha o comunicado, “de forma a acelerar a industrialização, expandir o licenciamento da sua plataforma de IA e integrar rapidamente os principais programas de inovação da NATO”.

A ronda pre-seed conta com business angels internacionais e também com alguns portugueses como o empresário Ricardo Costa, do grupo Bernardo da Costa, o professor Miguel de Azevedo Moura, o investidor Abdul Ibrahim e o ex-deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco. Também Miguel Frasquilho, ex-chairman da TAP e atual chairman do Advisory Board da LSIG, investiu nesta empresa. “Este é um passo decisivo na expansão do grupo para novos negócios. Estamos muito confiantes no sucesso deste projeto, num momento em que a Europa está determinada a aumentar os seus gastos em defesa e o mercado global dos drones continua em rápida expansão.”

Numa publicação no LinkedIn, Ricardo Costa, presidente do grupo Bernardo da Costa, diz que “Portugal está a voar mais alto” e que o grupo que preside investiu “numa empresa que quer ser referência europeia, competindo com gigantes internacionais através de soluções mais ágeis, acessíveis e tecnologicamente avançadas, num modelo híbrido entre hardware, software e serviços”.

(Atualizada às 16h27 com mais informação)