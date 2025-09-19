O designer russo Mikhail Gordeev, residente em Lisboa, está desaparecido desde segunda-feira, tendo deixado de responder às tentativas de contacto do marido e dos amigos. A secção de homicídios da Polícia Judiciária está a investigar o caso, não excluindo cenários de sequestro ou morte.

Segundo o relato do Correio da Manhã, que noticia esta sexta-feira o caso, Gordeev é um designer de mobiliário de 32 anos, que vive com o marido em Lisboa, tendo ambos as suas situações regularizadas. Faltou a um encontro marcado com amigos na segunda-feira, não tendo respondido a qualquer mensagem desde então.

No entanto, o mesmo jornal explica que o marido e alguns amigos conseguiram três duas vezes o sinal do telemóvel, em vários concelhos diferentes (o último em Lisboa). Por isso, na terça-feira o marido participou o desaparecimento à PJ, tendo o Ministério Público passado o caso à secção de homicídios da polícia. O Correio da Manhã acrescenta que o designer ajudou vários compatriotas no processo de legalização da residência em Portugal e que essas relações estão a ser tidas em conta na investigação.